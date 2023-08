Ben Jacobs ujawnił, że Liverpool osiągnął porozumienie z Southampton w kwestii transferu Romeo Lavii. Teraz The Reds negocjują z piłkarzem, który otrzymał ofertę od drugiego klubu z Premier League, Chelsea.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Romeo Lavia (Liverpool - Sputhampton)

Romeo Lavia to piłkarz, który znalazł się na radarze dwóch gigantów Premier League

Chelsea i Liverpool walczą o pozyskanie niesamowicie utalentowanego pomocnika Southampton

The Reds osiągnęli porozumienie ze Świętymi i rozmawiają z 19-latkiem

Liverpool osiągnął porozumienie z Southampton i negocjuje z Lavią

Saga transferowa z udziałem Romeo Lavii przypomina tę dotyczącą Moisesa Caicedo. Do walki o obu pomocników stanęły dwa te same kluby, Chelsea i Liverpool. Wydaje się, że zarówno jeden, jak i drugi transfer są od siebie uzależnione – jeżeli Caicedo trafi na Stamford Bridge, to Lavia wybierze Anfield Road.

Jednak to wcale nie jest takie oczywiste. Ekwadorczyk już właściwie został ogłoszony zawodnikiem The Blues, natomiast Belg jeszcze nie zdecydował, gdzie chce występować w tym sezonie i kilku kolejnych. Bliższy pozyskania 19-latka jest Liverpool, który zgodnie z doniesieniami Bena Jacobsa porozumiał się ze Świętymi i ma zapłacić 60 milionów euro.

Teraz czas na decyzję Lavii. Wydaje się, że defensywny pomocnik powinien przenieść się do ekipy Jurgena Kloppa, gdzie będzie miał więcej szans na regularną grę.