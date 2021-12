PressFocus Na zdjęciu: Steven Gerrard

Angielska prasa żyje powrotem Stevena Gerrarda na Anfield. W sobotę 41-letni menedżer zjawi się tam w roli menedżera Aston Villi. Portal ESPN postawił odważną, ale chyba też prawdopodobną tezę, że ręce uścisną sobie przed meczem aktualny (Jurgen Klopp) i przyszły szkoleniowiec Liverpoolu.

Steven Gerrard wraca rywalizować o punkty na Anfield po raz pierwszy od czasu zakończenia piłkarskiej kariery. W sobotę poprowadzi tam Aston Villę.

41-letniego Anglika wymienia się w roli faworyta do zastąpienia za kilka lat Jurgena Kloppa.

Kontrakt Niemca obowiązywać będzie do 2024 roku. Czy właśnie wtedy działacze Liverpoolu postawią na byłego kapitana zespołu The Reds?

CV ma bogate już teraz

Kibice i dziennikarze uwielbiają historie, w których dawni bohaterowie z boiska powracają do swoich klubów w roli szkoleniowców. Nic więc dziwnego, że gdy Steven Gerrard ogłosił, że po zakończeniu kariery zda wymagane kursy trenera, wielu oczami wyobraźni widziało go już na ławce Liverpoolu. Mówimy przecież o wybitnym kapitanie tego klubu, który spędził w mieście Beatlesów niemalże całą swoją karierę.

Gerrard nie rywalizował na Anfield od maja 2015 roku. To wtedy rozegrał swój ostatni mecz w barwach The Reds. Teraz, sześć i pół roku później, przyjdzie mu rywalizować w innej roli i po przeciwnej stronie barykady. Trzeba przy tym podkreślić, że 41-latek nie dotarł do obecnego punktu menedżerskiej kariery za swoje nazwisko i piłkarskie zasługi. Swoją szkoleniową markę budował przez cztery ostatnie sezony w szkockim Rangers. Zwieńczeniem jego pracy w Glasgow było wywalczone w poprzednim sezonie mistrzostwo Szkocji. Na koncie miał też udane kampanie w rozgrywkach Europa League. To właśnie dlatego w ubiegłym miesiącu, po zwolnieniu Deana Smitha, działacze Aston Villi postawili właśnie na niego.

Steven Gerrard underestimated Rangers and Celtic 10 In A Row obsession until service station encounterhttps://t.co/AogqznP5ft pic.twitter.com/Htesx216Fj — Daily Record Sport (@Record_Sport) December 6, 2021

W Anglii nie brakuje zresztą głosów, że Gerrard już teraz z powodzeniem mógłby poprowadzić swój ukochany klub. CV pozazdrościć mogłoby mu wielu starszych kolegów. Dawny pomocnik przez 18 miesięcy pracował z drużyną młodzieżową Liverpoolu ucząc się fachu od tamtejszych trenerów i samego Jurgena Kloppa. W międzyczasie zdobył licencję UEFA Pro, co umożliwiło mu angaż na Ibrox Park.

Powrót blokowany przez Jurgena Kloppa

W Glasgow Gerrard doświadczył czegoś, z czym na pewno spotkałby się też w Liverpoolu. A mianowicie ogromnej presji wyniku. – Pracując w Rangers masz świadomość, że wymagają od ciebie zwycięstwa co tydzień. Tu musisz być na czele tabeli i wygrywać. Remis jest zawsze porażką – mówił w rozmowie z BBC Gerrard. 41-latek udźwignął to wyzwanie i zatrzymał Celtic w najważniejszym możliwym momencie – kiedy klub z Parkhead zmierzał po rekordowe 10. mistrzostwo z rzędu. W niebieskiej dzielnicy Glasgow z miejsca okrzyknięto go bohaterem.

Gerrarda nieustannie porównuje się do drugiego legendarnego gracza The Reds, czyli Kenny’ego Dalglisha. Ten dostał trenerską szansę od razu po tym, jak przestał grać regularnie w pierwszym składzie. W ciągu sześciu lat pracy na Anfield zdobył trzy tytuły mistrza kraju i dwa Puchary Anglii. Dlaczego Gerrard na swoją szansę (o ile taka nastąpi) musi poczekać dłużej? Odpowiedź jest prosta: Liverpool ma obecnie Jurgena Kloppa. To właśnie Niemiec – jak sugerują media – blokuje Anglikowi powrót na stare śmieci.

Działaczom The Reds nie można się dziwić. To przecież Klopp jest autorem największych sukcesów ostatnich dekad. To właśnie on zbudował obecną drużynę i poprowadził ją do mistrzostwa Anglii (którego Gerrard notabene nigdy nie zdobył). Obecny kontrakt Niemca wygasa w 2024 roku i jeśli nie zostanie przedłużony, prawdopodobnie wtedy działacze z Anfield odezwą się do swojego dawnego kapitana.

W błędzie są jednak ci, którzy sądzą, że Gerrard wyczekuje odejścia Niemca niczym zbawienia. – Mamy jednego z najlepszych menedżerów w historii klubu. Uwielbiam go i chcę, by pracował tam jak najdłużej – mówił nie tak dawno. Dodał przy tym, że żałuje, że nie miał okazji być przez niego trenowanym. – Teraz, z perspektywy czasu myślę, że szkoda, że nie podpisałem kontraktu na jeden ostatni rok, jaki mi oferowano. Miałbym wtedy okazję, by choć przez krótki okres czasu grać pod wodzą Jurgena – wyznał.

Steven Gerrard says he regrets rejecting Liverpool's final contract offer 🥺



He could have played under Jurgen Klopp 💔 pic.twitter.com/4RRiaFnCQp — GOAL (@goal) January 31, 2021

Aston Villa trampolną do Liverpoolu

Historia futbolu pamięta przypadki, gdy klubowe legendy osiągały sukcesy w roli szkoleniowców. Nie trzeba się zresztą cofać daleko w przeszłość, by znaleźć takie przykłady. Zinedine Zidane poprowadził drużynę Realu Madryt do trzech Pucharów Europy, podczas gdy Johan Cruyff i Pep Guardiola stali się trenerskimi ikonami w Barcelonie.

Nie wszystkim wiodło się rzecz jasna tak dobrze. Rozczarowali Alan Shearer, Kevin Keegan czy Glen Hoddle. Działacze londyńskiej Chelsea z bólem serca zwalniali przed rokiem swoją legendę, Franka Lamparda. Kilka tygodni temu podobny los spotkał z kolei na Old Trafford Ole Gunnara Solskjaera. W futbolu, gdy chodzi o wynik, nie ma miejsca na sentymenty i nikt nie może dać gwarancji, że Gerrard dołączyłby do grona tych, którzy osiągnęli w swoim dawnym klubie kolejny, tym razem trenerski sukces.

📈 Only Liverpool and Man City have picked up more points in the Premier League than Aston Villa (9) since the appointment of Steven Gerrard pic.twitter.com/rjDogSK1kZ — WhoScored.com (@WhoScored) December 6, 2021

Jedno wydaje się pewne. Owoce pracy Gerrarda na Villa Park mogą go znacząco przybliżyć bądź też oddalić od roli menedżera Liverpoolu. Sukcesy w niezbyt cenionej i niemedialnej Szkocji nigdy nie będą znaczyły bowiem tyle, co wyniki osiągane w angielskiej Premier League. Gdyby Aston Villa spadła pod jego wodzą do Championship, działacze z Fenway Sports Group dwa razy by się zastanowili, nim powierzyliby mu posadę po odejściu Kloppa. W Birmingham czarnego scenariusza nikt jednak nie zakłada. Zwłaszcza, że w czterech meczach pod wodzą Gerrarda sięgnęli już po trzy wygrane.

