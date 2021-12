Źródło: The Athletic

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jesse Lingard

Jesse Lingard to jeden z kilku zawodników, który ostatnich miesięcy nie może zaliczyć do udanych w Man Utd. Najnowsze informacje The Athletic na temat piłkarza wskazują, że ten wkrótce może zmienić barwy klubowe.

W styczniu zapowiada się wietrzenie szatni w ekipie z Old Trafford

The Athletic twierdzi, że Jesse Lingard ma plan, aby wypełnić do końca swój kontrakt z Man Utd

Anglik ostatnio był łączony przez z media z takimi klubami jak West Ham, czy Newcastle

Niejasna przyszłość Lingarda

Jesse Lingard ma umowę z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2022 roku. Jak na razie wystąpił w koszulce Czerwonych Diabłów łącznie w 222 spotkaniach, notując w nich 35 trafień i 21 asyst. Ostatnio zawodnik przegrywa jednak rywalizację o miejsce w składzie z Jadonem Sancho, czy Cristiano Ronaldo.

W mediach nie brakowało spekulacji na temat przyszłości Anglika. Linagard przede wszystkim był łączony z przeprowadzką do West Ham United. Do ekipy z Londynu zawodnik był zresztą wypożyczony. Sternicy Młotów mieli w planach wykupienie zawodnika na stałe, ale nie porozumieli się w tej sprawie z Man Utd.

Ostatnio angielskie media podawało z kolei, że Lingard może być jednym z pierwszych transferów Newcastle United w styczniu. Okazuje się jednak, że zawodnik chce wypełnić swój kontrakt w ekipie z Old Trafford.

Wierząc informacjom angielskich dziennikarzy, Lingard może w Man Utd liczyć na tygodniowkę w wysokości 80 tysięcy funtów. Rocznie tym samym na konto Anglika wpływa suma ponad czterech milionów funtów. Niewiele klubów może sobie w czasach covidowych pozwolić na taki wydatek.

Podopieczni Ralfa Rangnicka już 27 grudnia mają rozegrać kolejny mecz w Premier League. Tym razem na drodze Czerwonych Diabłów stanie team z St. James Park. Mecz Newcastle – Man Utd odbędzie się o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: FC Barcelona zamierza pozyskać piłkarza Man Utd

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin