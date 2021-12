fot. PressFocus Na zdjęciu: Juan Mata

FC Barcelona koncentruje swoją uwagę na pozyskiwaniu piłkarzy na zasadzie wolnego transferu. Daily Star podaje, że na celowniku Katalończyków znalazł się Juan Mata z Manchesteru United.

W mediach pojawiają się nowe informacje na temat potencjalnych wzmocnień Barcy

Daily Star podał, że Blaugrana myśli o pozyskaniu Juana Maty

Hiszpan miałby dołączyć dp ekipy z Old Trafford na zasadzie wolnego transferu

Mata na radarze giganta z La Liga

FC Barcelona według najnowszych doniesień medialnych jest poważnie zainteresowana pozyskaniem ofensywnego pomocnika. Zawodnik był jeszcze kilak miesięcy temu zdecydowany na kontynuowanie kariery w klubie z Old Trafford, przedłużając umowę z Man Utd.

33-latek ma kontrakt ważny z aktualnymi wicemistrzami Anglii do końca czerwca 2022 roku. Mata przedłużył umowę w lipcu tego roku. Niemniej w tej kampanii Hiszpan rozegrał zaledwie trzy mecze, spędzając na boisku ponad 150 minut.

W związku z tym, że Mata nie otrzymuje okazji do regularnych występów, to coraz realniejszy wydaje się scenariusz, że piłkarz niebawem zmieni pracodawcę. Daily Star twierdzi, że Barca ma plan, aby pozyskać Matę latem przyszłego roku na zasadzie wolnego transferu.

Hiszpański zawodnik dołączył do teamu z Old Trafford w 2014 roku z Chelsea. Kosztował wówczas blisko 45 milionów euro. 41-krotny reprezentant Hiszpanii wyceniany jest dzisiaj na cztery miliony euro. Od momentu, gdy Mata trafił do Man Utd, to rozegrał w tej ekipie łącznie 276 meczów, notując w nich 51 trafień.

