PressFocus Na zdjęciu: Jesse Lingard

Kontrakt Jessego Lingarda z Manchesterem United wygaśnie najbliższego lata. Choć do niedawna obie strony dążyły do przedłużenia umowy, według najnowszych doniesień wstrzymano rozmowy. Oznacza to, że reprezentant Anglii będzie mógł za nieco ponad miesiąc rozpocząć negocjacje z nowym zespołem.

Kontrakt Jessego Lingarda z Manchesterem United obowiązuje do końca czerwca 2022 roku

Do niedawna obie strony pracowały nad przedłużeniem umowy, ale ostatnio wstrzymano rozmowy

Anglik od stycznia może rozpocząć poszukiwania nowego pracodawcy

Manchester United wstrzymał rozmowy z Lingardem

Jesse Lingard rozpoczynał bieżący sezon w przeświadczeniu, że będzie otrzymywał swoje szanse. Sam Ole Gunnar Solskjaer zapewniał, że Anglik będzie znaczącą postacią. Fakty przeczą jednak takiemu stwierdzeniu. 28-latek rozpoczął od pierwszej minuty tylko jeden mecz w tym sezonie: porażkę z West Hamem w mało prestiżowym Pucharze Ligi.

Lingard wrócił na Old Trafford po świetnym, w swoim wykonaniu, wypożyczeniu do drużyny Młotów. Wiosną poprzedniego sezonu Anglik prezentował świetną formę, strzelając i asystując przy trafieniach kolegów. Wydawało się, że tym samym jego kariera w klubie, w którym się wychował, wróci na odpowiednie tory, a właścicielom zależeć będzie na przedłużeniu wygasającej umowy. I rzeczywiście, Ed Woodward chciałby zatrzymać 28-latka na dłużej. Na ten moment, jednak, rozmowy między dwiema stronami zostały wstrzymane. Lingard widzi, że nie ma większych szans na przebicie się do wyjściowego składu, na czym cierpi jego kariera reprezentacyjna. Gareth Southgate pominął go przy powołaniach na listopadowe mecze, właśnie przez rzadkie występy w klubie.

Nic więc dziwnego, że pomocnik rozważa transfer. Byłoby o to tym łatwiej, gdyby miał swoją kartę na ręku, a nabywca nie musiałby negocjować – i płacić – Manchesterowi United. Niewykluczone, że Lingard już latem poszuka sobie nowego pracodawcy, do którego dołączy latem. 28-latek występuje w seniorskiej drużynie Czerwonych Diabłów od 2014 roku. Sięgnął z nią po Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Ligę Europy oraz Tarczę Wspólnoty.

Watford Manchester United 6.10 4.60 1.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19. listopada 2021 16:03 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Przeczytaj również: Zidane nie dla Man United? Tylko dwie drużyny w grze.