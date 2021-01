Chelsea ponownie zawiodła, niespodziewany lider

W jednym z wtorkowych spotkań 18. kolejki Premier League Leicester City zasłużenie pokonał 2:0 londyńską Chelsea. Zespół Brendana Rodgersa zdobywając w tym meczu trzy punkty objął prowadzenie w ligowej tabeli.

Spotkanie nie mogło się lepiej ułożyć dla podopiecznych Brendana Rodgersa. Leicester już w siódmej minucie objęło prowadzenie. Po wycofaniu piłki przez Harvey’a Barnesa spod linii końcowej trafiła on pod nogi ustawionego przed polem karnym Wilfreda Ndidiego. Ten zdecydował się na natychmiastowy strzał i nie dał szans bramkarzowi Chelsea.

Kilka minut później Lisy były blisko zdobycia drugiego gola. W 16. minucie potężnym strzałem zza pola karnego popisał się James Maddison, ale gościom z Londynu dopisało szczęście, bowiem piłka trafiła w poprzeczkę. Piłkarze Chelsea groźniej odpowiedzieli dopiero w 33. minucie, gdy przed szansą doprowadzenia do wyrównania stanął Callum Hudson-Odoi. Uderzył jednak nad bramką. Kilka chwil później świetnej okazji nie wykorzystał Jamie Vardy, który przegrał pojedynek sam na sam z Edouardem Mendy’m.

Konsekwentna gra Leicester City ponownie przyniosła efekt w 41. minucie. Po zagraniu Marca Albrightona piłka trafiła do zupełnie niepilnowanego w polu karnym Jamesa Maddisona, który z zimną krwią trafił do siatki.

Leicester City z pełną kontrolą

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Nadal zdecydowanie lepszym zespołem byli gospodarze, którzy stwarzali sobie kolejne sytuacje do zdobycia gola. W 50. minucie na 3:0 mógł podwyższyć James Justin, ale po dośrodkowaniu z prawego skrzydła główkował tuż obok słupka. Gospodarze kontrolowali wydarzenie na boisku, a Chelsea długo nie potrafiła w żaden sposób zagrozić bramce rywali. W 86. minucie piłkę w bramce Leicester umieścił co prawda Timo Werner, ale gol nie został uznany, bowiem reprezentant Niemiec był na spalonym.

Leicester City dzięki tej wygranej objęło prowadzenie w tabeli Premier League. Drużyna Brendana Rodgersa ma obecnie jeden punkt więcej od Manchesteru United i dwa więcej od Manchesteru City. Trzeba jednak zaznaczyć, że plasujący się za ich plecami rywale mają odpowiednio jedno i dwa spotkania do rozegrania więcej. Tymczasem dla Chelsea to już szósta porażka w tym sezonie. Drużyna Franka Lamparda do nowego lidera traci aktualnie dziewięć punktów.