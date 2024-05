PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca lub Kieran McKenna obejmie Chelsea?

Chelsea fatalnie rozpoczęła sezon 2023/2024, ale w drugiej części kampanii prezentowała się zdecydowanie lepiej i ostatecznie zajęła 6. miejsce w tabeli Premier League. Włodarze londyńskiego klubu mimo wyraźniej poprawy w grze zespołu The Blues, zdecydowali się zwolnić Mauricio Pochettino. Todd Boehly i spółka szukają zatem następcy argentyńskiego trenera.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura Chelsea wytypowała dwóch głównych kandydatów na nowego szkoleniowca. Są to Enzo Maresca oraz Kieran McKenna. Ten pierwszy trener aktualnie z powodzeniem pracuje w Leicester City, natomiast drugi z wymienionych menedżerów to opiekun Ipswich Town. Obaj szkoleniowcy ze swoimi ekipami wywalczyli ostatnio bezpośredni awans do angielskiej ekstraklasy, co zasługuje na ogromne uznanie.

Wyżej wspomniany dziennikarz poinformował, że londyńczycy prowadzą już rozmowy zarówno z Włochem, jak i Irlandczykiem. Kieran McKenna jest również łączony z przejęciem Manchesteru United, w którym w przeszłości miał okazję pracować jako asystent. Niepewna jest bowiem przyszłość Erika ten Haga na Old Trafford. Czerwone Diabły dzisiaj zmierzą się z Manchesterem City w finale Pucharu Anglii.