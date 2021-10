Newcastle United ogłosiło w środę, że Steve Bruce przestał być menedżerem tego zespołu. Były obrońca Manchesteru United od momentu, gdy przedstawiciel Premier League trafił w ręce nowych właścicieli, znalazł się na gorącym krześle. W końcu klubowi sternicy podjęli decyzję w jego sprawie.

Newcastle United niedawno zostało przejęte przez saudyjski fundusz inwestycyjny Public Investment Fund (PIF)

Nowe władze klubu w środę 20 października ogłosiły decyzję o rozwiązaniu umowy ze Steve’em Bruce’em

W angielskich mediach nie milkną spekulacje kto może zostać następcą 60-latka. Goal.pl przygotował listę kandydatów

Conte, Zidane, a może Lampard? Lista kandydatów na menedżera Newcastle

Newcastle United w trakcie minionego weekendu uległo w roli gospodarza Tottenhamowi Hotspur 2:3. Tym samym zawodnicy Srok wciąż legitymują się dorobkiem zaledwie trzech punktów na koncie, co sprawiło, że władze klubu podjęły decyzję o rozwiązaniu umowy z 60-latkiem. Kto może zastąpić Bruce’a? W mediach przewija się kilka nazwisk. Prezentujemy listę kandydatów na nowego menedżera Newcastle United.

Frank LAMPARD

Były reprezentant Anglii od momentu, gdy rozstał się z Chelsea pozostaje bez zatrudnienia. Eksperci typują natomiast Franka Lamparda jako głównego faworyta do objęcia sterów nad drużyną z St. James Park.

Anglik rozstał się z klubem z Londynu w styczniu tego roku, prowadząc The Blues w 84 spotkaniach. Chelsea pod wodzą Lamparda nie prezentowała się najlepiej, co zmusiło władze klubu do podjęcia decyzji o zmianie trenera i zatrudnieniu Thomasa Tuchela.

Lampard w trakcie swojej trenerskiej przygody prowadził również Derby County. Jak na razie w zawodzie trenera nie może pochwalić się żadnym sukcesem.

Roberto MARTINEZ

Selekcjoner reprezentacji Belgii jeszcze niedawno był łączony z pracą w FC Barcelonie. W tym miesiącu Czerwone Diabły pod jego wodzą przegrały w półfinale Final Four Ligi Narodów UEFA z Francją. W spotkaniu o trzecie miejsce Belgowie też przegrali. Panaceum na ekipę Roberto Martineza znalazła także reprezentacja Włoch.

Hiszpański trener w przeszłości pracował już w Premier League, prowadząc takie kluby jak Wigan, czy Swansea City. Chociaż według wielu głosów Martinez pasowałby idealnie do pracy w Newcastle, to pojawiają się głosy, że Hiszpan woli jednak wrócić do ojczyzny. Pierwszeństwo przy zatrudnieniu tego szkoleniowca może mieć zatem Barca.

Antonio CONTE

Włoski trener jest jednym z najbardziej rozchwytywanych na rynku transferowym. Antonio Conte jeszcze w poprzednim sezonie prowadził z powodzeniem Inter Mediolan, z którym wygrał mistrzostwo Serie A. Kampanię wcześniej poprowadził natomiast Nerazzurrich do finału Ligi Europy. Z klubu ze Stadio Giuseppe Meazza został jednak zwolniony, bo miał inne spojrzenie na politykę transferową klubu.

Conte w Newcastle mógłby na pewno zostać twórcą ciekawego zespołu. Włoch słynie z nieszablonowych rozwiązań związanych z budową drużyny. W każdym miejscu, w którym pracował, osiągał większe lub mniejsze sukcesy. Mając na uwadze to, że w szeregach Srok miałby konkretny budżet na wzmocnienia zespołu, to dzięki Włochowi naprawdę mogłaby powstać kolejna siła w Premier League.

Steven GERRARD

Były reprezentant Anglii jest aktualnie odpowiedzialny za wyniki w Rangers FC. Szkocki team pod wodzą Stevena Gerrarda został mistrzem Szkocji w poprzednim sezonie. Aktualnie ekipa z Ibrox Park też jest liderem rozgrywek. Niemniej wygląda na to, że w tej kampanii Rangersom nie będzie łatwo obronić mistrzowski tytuł. O najwyższe cele walczyć chcą też zawodnicy Hearts, Dundee Utd, czy Celticu.

Zinedine ZIDANE

Francuski trener był architektem największych sukcesów Realu Madryt w ostatnich latach. Zinedine Zidane został pierwszym trenerem w historii, który wygrał Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu. Sukcesy jednak minęły, więc w tym roku Francuz był zmuszony zakończyć swoją współpracę z Los Blancos. Coraz częsciej słychać jednak głosy, że Zidane stęsknił się za praca w roli trenera.

Ostatnio pojawiły się doniesienia, że zdolny trener i były reprezentant Francji jest jednym z głównych celów Manchesteru United, gdzie niepewny swojej przyszłości jest Ole Gunnar Solskjaer. Jeśli jednak pojawiłaby się oferta z klubu z St. James Park, gdzie zimą prawdopodobnie będzie kilka transferów, to niewykluczone, że Zidane skusiłby się na propozycję od saudyjskich właścicieli Srok.

Eddie HOWE

Kolejny trener bez zatrudnienia w naszym zestawieniu. Eddie Howe najlepszy czas jako trener zaliczył w AFC Bournemouth. Przede wszystkim dał się zapamiętać z tego, że zdołał utrzymać tę drużynę w Premier League. Mimo że wcześniej nie miał doświadczenia na tym poziomie rozgrywkowym. 43-latek w szeregach Wisienek przeszedł całą drogę. Były w tej ekipie jako junior, aż w końcu został menedżerem drużyny. Od sierpnia minionego roku jest bez pracy. Bournemouth prowadził łącznie w 355 spotkaniach.

