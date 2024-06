Kosztował 62 miliony euro. Tottenham rozwiązał z nim kontrakt

Lipiec 2019 roku Tottenham zapamięta na długo. To właśnie wtedy do Londynu za 62 miliony euro trafił Tanguy Ndombele. Dzisiaj Spurs... rozwiązali z nim kontrakt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Tanguy Ndombele

Tottenham żegna niewypał transferowy

Tottenham jeszcze długo będzie wspominał ten transfer. Tanguy Ndombele w licu 2019 zamienił Lyon na Londyn za 62 miliony euro. Przez pięć lat siedmiokrotny reprezentant Francji rozegrał tylko 91 spotkań w koszulce Spurs. Ponadto aż trzykrotnie był wypożyczany – do OL, Napoli i Galatasaray. Środkowy pomocnik miał “papiery na granie”, ale nigdy w pełni nie rozwinął skrzydeł w ekipie Premier Legue.

Chociaż kontrakt 27-latka miał obowiązywać jeszcze przez rok, to 30 czerwca przygoda Ndombele ze Spurs oficjalnie się zakończy. Obie strony osiągnęły porozumienie w kwestii rozwiązania umowy. To oznacza, że Francuz po powrocie z wypożyczenia do Galatasaray stanie się wolnym zawodnikiem.

Ndombele kapitalnie rozpoczął swoją przygodę w Londynie i strzelił gola w debiutanckim meczu Tottenham – Aston Villa. Licznik jego trafień dla stołecznej ekipy zatrzymał się na dziesięciu. Sześć z tych bramek zostało zdobytych w Premier League.

W tym sezonie w Galatasaray pomocnik nie mógł liczyć na regularną grę w podstawowym składzie, ale zapisał na swoim koncie mistrzostwo i superpuchar Turcji.

