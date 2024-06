Man Utd w poszukiwaniu wzmocnień i celuje w pomocnika Monaco

Manchester United latem stanie przed wyzwaniem pozyskania następcy Casemiro. Serwis Fichajes.net przekonuje, że do ekipy z Old Trafford może trafić Youssouf Fofana.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Youssouf Fofana znalazł się na radarze Manchesteru United

Manchester United prawdopodobnie w nowej kampanii nadal będzie dowodzony przez Erika ten Haga. Działacze Czerwonych Diabłów według medialnych doniesień mają zamiar Holendrowi dać szansę w nowym sezonie. Tymczasem serwis Fichajes.net przekazał, kto może zastąpić Casemiro w klubie z Old Trafford.

Źródło przekonuje, że realną opcją na to, aby trafić do Man Utd, może być Youssouf Fofana. Zawodnik miałby do angielskiej ekipy trafić już latem tego roku. Przedstawiciel Ligue 1 wycenił Francuza na mniej więcej 30 milionów euro.

Ostatnie występy Fofany nie tylko pozwoliły mu zabłysnąć w lidze francuskiej, ale także sprawiły, że zawodnik przebił się do drużyny narodowej. Jak na razie w reprezentacji Francji wystąpił w 17 spotkaniach. Tymczasem fakt, że piłkarzowi już w przyszłym roku wygasa umowa z klubem ze stadionu Ludwika II. Stąd pojawiają się spekulacje związane z transferem 25-latka do jednej z ekip z Premier League.

Środkowy pomocnik to zawodnik, który znalazł się w kadrze Les Blues na Euro 2024. W ostatniej kampanii Fofana wystąpił łącznie w 35 spotkaniach, notując w nich cztery trafienia i cztery asysty. Zawodnik jest wychowankiem JA Drancy, do którego trafił w Strasbourgu latem 2018 roku. AC Monaco pozyskało z kolei gracza w styczniu 2020 roku, wykładając na transfer 15 milionów euro.

