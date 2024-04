Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo rozgrywa znakomity sezon, który jest jego debiutanckim w seniorskiej piłce

18-latek zdradził, że stara się podpatrywać na treningach i podczas meczu Casemiro

Młody Anglik uważa, że musi nauczyć się od Brazylijczyka jeszcze lepszego przeglądu boiska

Mainoo: Staram się go obserwować z bliska

Obecny sezon Kobbie Mainoo prawdopodobnie zapamięta do końca życia. 18-latek z drzwiami wszedł do podstawowego składu Manchesteru United i prezentuje znakomitą formę. Błysk geniuszu Anglika mogliśmy dostrzec nawet podczas spotkania z Liverpoolem, kiedy w fantastyczny sposób umieścił futbolówkę w siatce.

Kobbie Mainoo w rozmowie z “manutd.com” zdradził, że stara się podpatrywać i uczyć od Casemiro. 18-latek zapytany o współpracę z Brazylijczykiem odpowiedział, że musi się nauczyć od niego jeszcze lepszego przeglądu pola.

– Muszę nauczyć się od niego jeszcze lepszego przeglądu pola, bo czuję, że on dostrzega pewne rzeczy przed innymi. Jeśli chodzi o grę z nim, to czasami może zagrać do ciebie piłkę, kiedy się tego nie spodziewasz. Muszę więc wiedzieć, co myśli i skanować boisko, aby przewidzieć, co może się wydarzyć. Staram się być w tym tak szybki, jak tylko mogę. Próbuję więc być na odpowiednich pozycjach i blisko niego – mówił Mainoo cytowany przez portal “DevilPage”.

– Na treningach widzę często to, w jaki sposób szybko zagrywa piłkę. Dostrzega podania, które widzi niewielu zawodników. Staram się więc go obserwować z bliska i patrzeć, jak spogląda na innych, kiedy skanuje boisko i to co wtedy widzi. Chcę uwzględnić te elementy w mojej grze, aby być równie efektywny, co on – dodał.

