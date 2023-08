Kolejni piłkarze opuszczają Europę i przenoszą się do Arabii Saudyjskiej. Jurgen Klopp wyraził swoje zaniepokojenie tym procesem i zaapelował do UEFA oraz FIFA, aby jakkolwiek zareagowały.

fot. Imago/Propaganda Photo Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Tego lata do Arabii Saudyjskiej trafiło już wiele gwiazd europejskiej piłki

Jurgen Klopp uważa, że to problem, który należy rozwiązać

Zaapelował do UEFA oraz FIFA, aby te jakkolwiek zareagowały

Europejski futbol zagrożony?

Kilka miesięcy temu Cristiano Ronaldo zapoczątkował trend, który teraz kontynuują kolejni zawodnicy. Tego lata do Arabii Saudyjskiej przenieśli się między innymi Karim Benzema, Riyad Mahrez, N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Roberto Firmino czy Ruben Neves. Na tym nie koniec, bowiem tamtejsze kluby kuszą kolejne znane nazwiska.

Na tych ruchach cierpi również sam Liverpool, który oprócz Firmino stracił jeszcze Jordana Hendersona i Fabinho. Jurgen Klopp zwraca uwagę na niebezpieczny trend, który może zagrozić europejskiej piłce. Kluby z Arabii Saudyjskiej dysponują nieograniczonymi pieniędzmi, czego świetnym przykładem jest niedawna oferta dla Paris Saint-Germain i Kyliana Mbappe. Al-Hilal zaproponowało gwiazdorowi aż 700 milionów euro za sezon gry.

– Najgorszą rzeczą jest to, że okienko w Arabii Saudyjskiej trwa trzy tygodnie dłużej. To zdecydowanie nie jest korzystne dla europejskich klubów. UEFA oraz FIFA muszą znaleźć rozwiązanie tego problemu. W tej chwili nie wiem, do czego to może doprowadzić – ostrzega niemiecki szkoleniowiec.

