PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Chelsea nie wygrała żadnego z ostatnich pięciu meczów biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Słabe wyniki sprawiają, że kibice The Blues mają już dość Grahama Pottera i nawet wskazali jego następcę. Sytuacja w klubie robi się coraz bardziej napięta.

Kibice Chelsea mają dość Pottera

Chcą zmiany szkoleniowca

Ich zdaniem idealnym kandydatem jest Pochettino

Fani chcą, by Pochettino zastąpił Pottera

Kolejna porażka Chelsea, tym razem z Southampton 0:1, jeszcze bardziej zwiększyła presję na Grahama Pottera. The Blues zajmują dopiero dziesiątą lokatę w lidze po 23 meczach w Premier League. Szansa na występy w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów jest coraz mniejsza.

James Ward-Prowse zdobył charakterystyczną bramkę z rzutu wolnego, przedłużając passę Chelsea bez zwycięstwa do pięciu meczów we wszystkich rozgrywkach. Kibice The Blues zaczynają się niecierpliwić z uwagi na słabe wyniki zespołu i podkreślają brak widocznych postępów w grze.

Pomimo odnotowania 17 strzałów i 61% przewagi w posiadaniu piłki w meczu z Southampton, gospodarzom wyraźnie brakowało skuteczności i zdecydowania pod bramką rywala, przez co decyzja Pottera o pozostawieniu Reece’a Jamesa i Hakima Ziyecha, przy jednoczesnym pominięciu Pierre’a-Emericka Aubameyanga, stała się jeszcze bardziej wątpliwa.

Azpilicueta trafił do szpitala. “Jesteśmy zaniepokojeni” Graham Potter po meczu Chelsea z Southampton odniósł się do kontuzji Cesara Azpilicuety. Menedżer The Blues poinformował, że defensor trafił do szpitala, ale jest przytomny. Mimo to wszyscy w klubie są bardzo zaniepokojeni. Groźnie wyglądający uraz Azpilicuety W 74. minucie meczu Chelsea z Southampton doszło do bardzo groźnie wyglądającego urazu Cesara Azpilicuety po tym, jak Czytaj dalej…

Nominacja Pottera i wielkie transfery Chelsea mogły dawać wielkie nadzieje, jednak wobec słabej postawy, frustracja fanów jest całkowicie zrozumiała. Rywale tacy jak Brentford, Brighton, a nawet Fulham zajmują wyższe miejsca w tabeli.

Nie będzie więc zaskoczeniem, że spekulacje na temat przyszłości Pottera nabierają na sile, a potencjalni następcy zaczynają być reklamowani w mediach społecznościowych. Jednak to, co może niektórych zszokować, to pragnienie wielu fanów, aby Chelsea zatrudniła byłego szkoleniowca Tottenhamu Hotspur, Mauricio Pochettino.

Argentyńczyk cieszył się niesamowitą pozycją w północnym Londynie, budując zespoły, które były bliskie zdobycia tytułów Premier League w 2016 i 2017 roku, zanim poprowadził Spurs do finału Ligi Mistrzów UEFA w 2019 roku.

Zobacz również: Manchester United wycenił Rashforda, by odstraszyć potencjalnych kupców