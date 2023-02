PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Według Express Manchester United postanowił ustalić kwotę, jakiej oczekuje w przypadku sprzedaży Marcusa Rashforda. Cena zwala z nóg, a wszystko po to, aby odstraszyć potencjalnych kupców.

Manchester United nie chce dopuścić do straty Rashforda

Klub ustalił wysoką cenę wywoławczą

Ponadto pracuje nad nowym kontraktem

Czerwone Diabły nie chcą stracić Rashforda

Poprzedni sezon w wykonaniu Marcusa Rashforda był dość przeciętny. Napastnik zmagał się z różnymi problemami i z pewnością nie pokazywał tego, na co naprawdę go stać. Jednak obecna kampania jest już zupełnie inna w wykonaniu Anglika, który pod wodzą Erika Ten Haga stał się kluczowym graczem Czerwonych Diabłów.

Jak informuje Express Manchester United ustalił kwotę wywoławczą za Marcusa Rashforda. Według brytyjskich dziennikarzy, Czerwone Diabły nie usiądą do negocjacji z żadnym klubem oferującym mniej niż 120 milionów. Ma to być odpowiedź włodarzy z Old Trafford na zainteresowanie Anglikiem wielu najmocniejszych europejskich klubów, w tym Realu Madryt czy Paris Saint-Germain.

Ponadto media informują, że klub z Manchesteru pragnie zatrzymać Rashforda i prowadzi z nim negocjacje w sprawie nowej umowy. Jego obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2024 roku, dlatego United dążą do zawarcia umowy, która uchroni ich przed ewentualną stratą Rashforda za darmo. Mówi się o kontrakcie do 2027 roku, a Nicolo Schira informował kilka dni temu o przełomie w negocjacjach.

Rashford w tym sezonie rozegrał już 35 spotkań, w których zdobył 22 gole i zaliczył 8 asyst. Pod tym względem jest najlepszy w klubie.

Zobacz również: Mistrz świata latem opuści Brighton? “Są duże szanse na jego odejście”