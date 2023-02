PressFocus Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta

Graham Potter po meczu Chelsea z Southampton odniósł się do kontuzji Cesara Azpilicuety. Menedżer The Blues poinformował, że defensor trafił do szpitala, ale jest przytomny. Mimo to wszyscy w klubie są bardzo zaniepokojeni.

Azpilicueta po meczu z Southampton trafił do szpitala

Na temat jego stanu zdrowia wypowiedział się Potter

Obrońca został uderzony w głowę

Groźnie wyglądający uraz Azpilicuety

W 74. minucie meczu Chelsea z Southampton doszło do bardzo groźnie wyglądającego urazu Cesara Azpilicuety po tym, jak sfaulował go Sekou Mara. Francuz w walce o piłkę nieintencjonalnie kopnął Hiszpana w głowę, a kapitan The Blues przez dłuższy czas nie zdołał podnieść się z murawy i został zniesiony z boiska na noszach.

– Jest w szpitalu, więc jest w najlepszym miejscu. Jest przytomny i rozmawia z żoną, więc to dobrze. Jesteśmy oczywiście bardzo zaniepokojeni, zwłaszcza, że stało się to po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że jest w najlepszym miejscu, będziemy monitorować jego sytuację – mówił po meczu Graham Potter.

Menedżer poinformował też, że Azpilicueta na moment mógł stracić przytomność. – Myślę, że był nieprzytomny, dlatego musimy podjąć wszelkie środki ostrożności, aby upewnić się, że wszystko z nim w porządku. To było niepokojące, okropny incydent.

Obecnie trudno przewidzieć, na jak długo z gry wypadnie Cesar Azpilicueta. Brytyjskie media podkreślają, że wszystko będzie zależało od wykonanych badań.

Chelsea w sobotę przegrała kolejny mecz. Tym razem lepszy okazał się Southampton, który wygrał 1:0. The Blues nie wygrali od pięciu spotkań notując trzy remisy oraz dwie porażki. Obecnie zajmują dziesiąte miejsce w Premier League, a szansa na doścignięcie najlepszej czwórki wydaje się coraz mniej prawdopodobna.

