fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Man Utd został rozbity w niedzielę w starciu z Man City. Podopieczni Josepa Guardioli wygrali z ekipą z Old Trafford aż 6:3. Tymczasem po meczu na krytyczne słowa w kierunku Czerwonych diabłów pozwolił sobie Roy Keane, który w przeszłości bronił barw tej ekipy.

Man Utd po rozegraniu siedmiu ligowych meczów plasuje się dopiero na szóstej pozycji

W niedzielę zawodnicy Czerwonych Diabłów skompromitowali się w starciu z Man Utd

Roy Keane nie szczędził krytycznych słów w kierunku klubu z Old Trafford

Ronaldo nie jest faworytem u ten Haga

Man Utd w trzech ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, przegrał dwa razy. Tymczasem w niedzielnym szlagierze cały zawody na ławce rezerwowych spędził Cristiano Ronaldo. To zwróciło najbardziej uwagę legendy Czerwonych Diabłów.

– Cristiano jest jednym z najlepszych zawodników wszechczasów i jeśli tydzień po tygodniu siedzi na ławce Manchesteru United, to nie jest dobrze. Wiemy, że Erik ten Hag nie będzie korzystał z Ronaldo i będzie tylko gorzej. Powinni byli go sprzedać, kiedy nadarzyła się okazja – przekonywał Roy Keane cytowany przez Sky Sports.

Reprezentant Portugalii wrócił do Manchesteru United w minionym roku. Aktualny kontrakt Ronaldo z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. W umowie zapisana jest też klauzula związana z przedłużenie kontraktu z zawodnikiem o kolejne 12 miesięcy.

Man Utd już w czwartek rozegra kolejny mecz. Tym razem w Lidze Europy zmierzy się z Omonią Nikozja. Spotkanie zacznie się o 18:45.

