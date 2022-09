PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Według ESPN, latem przyszłego roku Manchester United ponownie powalczy o Frenkiego de Jonga z Barcelony. Holender przez trzy miesiące był łączony z transferem na Old Trafford, jednak ostatecznie pozostał na Camp Nou.

Manchester United nie rezygnuje ze starań o De Jonga

Według ESPN Czerwone Diabły ponownie spróbują sprowadzić Holendra na Old Trafford

Mimo to gracz nadal utrzymuje, że chce zostać w Katalonii

Saga z udziałem De Jonga nadal trwa

Pomimo dużego zainteresowania Manchesteru United, De Jong pozostał w Barcelonie podczas letniego okienka transferowego, mówiąc, że nigdy nie chciał opuścić hiszpańskich gigantów. Ale ESPN powołując się na swoje źródła twierdzi, że menedżer Czerwonych Diabłów, Erik ten Hag, nie zraża się publicznym stanowiskiem 25-latka i nie wyklucza możliwości złożenia kolejnej oferty latem przyszłego roku. Na Old Trafford wciąż panuje przeczucie, że De Jong może opuścić Barcelonę licząc na przekonanie zawodnika do transferu na Old Trafford, gdzie ponownie współpracowałby z holenderskim szkoleniowcem.

Czerwone Diabły uzgodnili już warunki transferu z Barceloną latem, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie z powodu niechęci United do pokrywania odroczonych wynagrodzeń należnych De Jongowi.

Zdaniem mediów podczas styczniowego okienka transferowego nie należy spodziewać się znaczących ruchów Manchesteru United, który kolejne wielkie transfery przeprowadzi dopiero latem przyszłego roku. Jednym z nich może być właśnie De Jong, jednak Czerwone Diabły powalczą także o Bellinghama z Borussii Dortmund, którym interesowały się, gdy ten grał jeszcze w Birmingham City na poziomie Championship.

