Wszystko wskazuje na to, że już w najbliższą niedzielę będziemy świadkami wydarzenia, na które tak długo czekaliśmy. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że Jakub Moder ma wrócić do gry w Premier League. Pomocnik otrzyma minuty w pojedynku Brighton - Sheffield United.

IMAGO / Action Plus/ Graham Wilson Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder jest już o krok od powrotu do gry w Premier League

Reprezentant Polski ma za sobą dwa udane mecze w młodzieżowych rozgrywkach

Teraz czas na rywalizację na najwyższym szczeblu – pomocnik powinien otrzymać szansę na krótki występ w starciu Brighton – Sheffield United

Premier League. Moder otrzyma minuty w angielskiej elicie

Jakub Moder niezwykle długo walczył o powrót na boisko, ale po żmudnej rehabilitacji w końcu dopiął swego i zaliczył już dwa spotkania w ramach rozgrywek Premier League 2. Po udanych meczach przeciwko Arsenalowi i Aston Villi (31 i 45 minut, w drugim pojedynku zaliczył asystę drugiego stopnia) polski pomocnik jest gotowy na kolejny krok.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnił, że wyczekiwany moment nastąpi w niedzielę 12 listopada w rywalizacji Brighton – Sheffield United. To właśnie w domowym starciu Roberto De Zerbi ma pozwolić 24-latkowi na kilkuminutowy występ w Premier League.

Jeżeli Moder faktycznie zamelduje się na murawie The Amex, będzie to dla niego pierwszy mecz od ponad 20 miesięcy i potyczki z Norwich w 31. kolejce sezonu 21/22 Premier League. To właśnie w rywalizacji z Kanarkami reprezentant Polski doznał urazu kolana, który wykluczył go z udziału w Mistrzostwach Świata w Katarze.