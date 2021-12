Chelsea odzyskała ważnego gracza przed meczem z Evertonem

PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

Chelsea już w czwartek zmierzy się z Evertonem. Do składu The Blues wróci, dotychczas kontuzjowany N’Golo Kante. To dla londyńczyków fantastyczna wiadomość, bo w ostatnim czasie Thomas Tuchel miał wielki problem przy kompletowaniu drugiej linii.

W czwartek Chelsea zmierzy się w Premier League z Evertonem

Ostatnio Thomas Tuchel miał spory problem z absencjami pomocników

Na szczęście przed meczem z The Toffees do pełni zdrowia powrócił N’Golo Kante

Chelsea – Everton: wielkie wzmocnienie gospodarzy

Na ostatnich pięć spotkań we wszystkich rozgrywkach, Chelsea wygrała zaledwie dwa. The Blues stracili pięć punktów w meczach ligowych przeciwko Manchesterowi United (1:1) i West Hamowi (2:3), a remis z Zenitem (3:3) kosztował ich pierwsze miejsce w grupie Ligi Mistrzów. Ta sinusoidalna forma miała związek z problemami Thomasa Tuchela z obsadzeniem środka pola. Mateo Kovacic przechodził przez izolację, a N’Golo Kante cierpiał na uraz kolana. Przez to grali tacy zawodnicy, jak Saul Niguez, który ewidentnie nie może odnaleźć się poza Madrytem.

Dlatego też kibice londyńczyków z pewnością przyjęli z ulgą wiadomość, że na czwartkowe starcie z Evertonem dostępny będzie Kante. Nie ma przypadku w tym, że Francuz pauzował we wspomnianych pięciu ostatnich spotkaniach The Blues.

Podczas, gdy Chelsea ma problemy z obsadą pomocy, wypożyczony z niej Conor Gallagher błyszczy w Crystal Palace. Tuchel zarzekał się jednak, że nie żałuje, iż nie ma Anglika do własnej dyspozycji.

– Absolutnie nie żałujemy, bo dla gracza jest to idealna sytuacja. Latem dyskutowaliśmy głównie nad tym, co będzie najlepsze dla Gallaghera. Nie można używać aktualnych okoliczności, by podważać decyzje podjęte pół roku temu. Zrobiliśmy to, co zrobiliśmy i jesteśmy z tego powodu zadowoleni, bo to dobre dla Conora. Cierpimy z powodu kontuzji, ale to nie przez niego – powiedział niemiecki szkoleniowiec.

Pojedynek The Blues z Evertonem rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:45.

