fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane zyskał nowych rywali do walki o miano najlepszego strzelca w Premier League. W kolejnej kampanii w lidze angielskiej grać będą tak uznani napastnicy, jak Erling Haaland, czy Darwin Nunez. Reprezentant Anglii zareagował na transfery z udziałem obu piłkarzy.

Premier League w nowym sezonie zapowiada się niezwykle ciekawie

Na temat rywalizacji o miano najskuteczniejszego zawodnika w lidze angielskiej wypowiedział się Harry Kane

Angielskiemu napastnikowi doszli nowi rywale w walce o prestiżową nagrodę

Kane podzielił się opinią na temat nowych napastnik Man City i Liverpoolu

Harry Kane w ostatnim sezonie strzelił 17 goli w Premier League. Lepszym bilansem mogli pochwalić się tylko Mohalemd Salah i Son Heung-min. Tymczasem rywalizacja w kolejnej kampanii o koronę króla strzelców zapowiada się jeszcze ciekawie, z czego aktualny wicemistrz Europy zdaje sobie sprawę. W lidze angielskiej doszli tacy konkurenci jak: Erling Haaland, czy Darwin Nunez.

– Walka o kroną króla strzelców zawsze jest trudna, a angielska Premier League od lat ma najlepszych napastników na świecie. Każdy z moich sezonów zamieniał się w podjazdową bitwę. To naturalne, że najlepsi napastnicy chcą grać w Premier League, a to, że do tej ligi trafili tak dobrzy napastnicy tylko to potwierdza. Dla mnie to tez dobrze, że pojawiają się nowi rywale. Dzięki temu mogę poprawiać swoje umiejętności i stawać się lepszym zawodnikiem – powiedział Kane cytowany przez Evening Standard.

W poniedziałek 13 czerwca Manchester City oficjalnie przedstawił nowego napastnika Erlinga Haalanda. W tym samym dniu światło dzienne ujrzała też wiadomość, że Liverpool za 75 milionów euro pozyskał Darwina Nuneza.

Nowy sezon Premier League wystartuje szóstego sierpnia. Mistrzowskiego tytułu będą bronić podopieczni Josepa Guardioli.

