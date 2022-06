PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City w poniedziałkowe przedpołudnie oficjalnie poinformował o sfinalizowaniu transferu Erlinga Haalanda. Porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte już znacznie wcześniej. Teraz doszło do podpisania wszystkich dokumentów.

Erling Haaland oficjalnie złożył podpis pod kontraktem z Manchesterem City

Umowa będzie obowiązywała do czerwca 2027 roku

Haaland nie może się już doczekać występów w nowym zespole

Transfer Haalanda sfinalizowany

Erling Haaland oficjalnie zawodnikiem Manchesteru City zostanie 1 lipca. Jego umowa z klubem z Etihad Stadium będzie obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Obywatele porozumienie z Borussią Dortmund w sprawie warunków transferu osiągnęli już w maju.

– To pełen dumy dzień dla mnie i mojej rodziny. Zawsze oglądałem City i uwielbiałem to robić w ostatnich sezonach. Nie można nie podziwiać ich stylu gry, jest ekscytujący. Stwarzają sobie wiele szans, co jest idealne dla takiego zawodnika jak ja – powiedział Haaland.

– W zespole jest wielu światowej klasy zawodników, a Pep jest jednym z najwspanialszych menedżerów wszech czasów. Wierzę, że jestem we właściwym miejscu, aby spełniać swoje ambicje – kontynuował Norweg.

– Chcę zdobywać bramki, wygrywać trofea i doskonalić się jako piłkarz, a jestem przekonany, że tutaj mogę to osiągnąć. To dla mnie świetny ruch i nie mogę się już doczekać przygotowań do sezonu – dodał utalentowany napastnik.

Najlepsze lata przed Haalandem

Zadowolenia z podpisania kontraktu z Norwegiem nie kryje również dyrektor Manchesteru City Txiki Begiristian. – Monitorowaliśmy Erlinga już od kilku lat, więc jesteśmy zachwyceni, że możemy go sprowadzić do Manchesteru City. To ogromny talent i w ciągu ostatnich kilku sezonów był jednym z najlepszych napastników w Europie. Jego dorobek bramkowy jest wyjątkowy, a występy w Borussii Dortmund, a w szczególności w Lidze Mistrzów udowodniły, że może odnosić sukcesy na najwyższym poziomie – powiedział Begiristian.

– Erling ma wszystko, czego oczekujemy od napastnika i jesteśmy pewni, że sprawdzi się w tym składzie i w tym systemie. Jego rozwój jest niezwykły, ale wciąż ma tylko 21 lat. Jego najlepsze lata są jeszcze przed nim i jesteśmy przekonani, że może stać się jeszcze lepszy, pracując z Pepem – kontynuował.

