Kai Havertz w przeszłości odrzucił ofertę Bayernu Monachium

Niemiec w rozmowie z “Bildem” wyraził chęć współpracy z Tuchelem

23-latek może latem opuścić Chelsea

Kai Havertz chętnie ponownie połączyłby siły z Thomasem Tuchelem

Kai Havertz przed laty odrzucił propozycję dołączenia do Bayernu Monachium. W tamtym czasie zaakceptował przeprowadzkę do Chelsea. Niemiec został zapytany przez dziennikarzy “Bilda” o to, czy dziś chciałby trafić do najbardziej utytułowanego klubu Bundesligi.

– Zdecydowanie. Bayern to wielki klub i szczególnie dla mnie jako Niemca trudno jest powiedzieć im „nie”. Lecz moim celem zawsze był wyjazd za granice i zobaczenie nowego kraju – stwierdził Havertz.

Padło pytanie również, czy zawodnik Chelsea chciałby ponownie współpracować z Thomasem Tuchelem. Odpowiedział bez chwili zastanowienia.

– Chętnie! Nie wiesz co stanie się w piłce nożnej. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Nigdy nie mów nigdy – podsumował niemiecki piłkarz

Nie tak dawno hiszpański dziennik “AS” informował, że Real Madryt monitoruje sytuacje Kaia Havertza. 23-latek byłby ciekawą opcją dla “Królewskich”, ponieważ należy do piłkarzy wszechstronnych. Może zagrać na wielu pozycjach – jako ofensywny pomocnik, skrzydłowy lub napastnik.

