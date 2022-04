Jasne stanowisko Moyesa w sprawie przyszłości Fabiańskiego

PressFocus Na zdjęciu: David Moyes i Łukasz Fabiański

Łukasz Fabiański nadal cieszy się ogromnym uznaniem w zespole West Hamu United. Wszystko wskazuje na to, że były już reprezentant Polski wkrótce podpisze nowy kontrakt z klubem. O chęci zatrzymania polskiego bramkarza poinformował menedżer Młotów David Moyes.

Łukasz Fabiański w przyszłym sezonie nadal będzie występował w West Hamie

David Moyes jest bardzo zadowolony z postawy polskiego bramkarza

36-latek powinien wkrótce przedłużyć wygasający kontrakt

Fabiański pewnym punktem West Hamu

Choć do West Hamu na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain dołączył Alphonse Areola, Łukasz Fabiański zdołał zachować miano numeru jeden w bramce Młotów. Jego obecna umowa z klubem wygasa z końcem obecnego sezonu, ale nic nie wskazuje na to, aby miało dojść do jego rozstania z West Hamem.

– Łukasz grał w tym roku naprawdę dobrze i oczywiście zatrzymamy go na kolejny sezon. Być może ze względu na wiek Łukasza staraliśmy się go trochę oszczędzać – powiedział menedżer West Hamu David Moyes.

– Muszę przyznać, że Łukasz spisywał się w lidze bardzo dobrze i konsekwentnie notował dobre występy. Ma większą konkurencję, jest o rok starszy, ale w tej chwili spisuje się naprawdę dobrze – dodał szkocki menedżer.

36-letni Fabiański wystąpił w obecnym sezonie w 29 spotkaniach Premier League, ale w pucharowych pojedynkach ustępował miejsca w bramce Areoli.

Zobacz także: Declan Rice zostanie w West Ham