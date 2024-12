Premier League to nie tylko skomplikowane pomysły trenerów, ale także... piłkarzy. Jamie Vardy przygotowuje się do meczów w niecodzienny sposób, o czym informuje John Percy.

PA Images / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jamie Vardy i Jan Bednarek

Premier League to Jamie Vardy, Jamie Vardy to Premier Leaue

Jamie Vardy to jedna z legend Premier League. 37-latek w tym sezonie wrócił z Leicester do angielskiej elity i spisuje się w niej co najmniej przyzwoicie. Snajper Lisów w 15 meczach zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. W klasyfikacji najlepszych strzelców za jego plecami znajdują się tacy piłkarze, jak Bukayo Saka, Heung-Min Sn, Dominic Solanke, Bruno Fernandes czy Jarrod Bowen.

Wideo: szybki Red Bull i można wchodzić do gry! Jamie Vardy popija energetyka tuż przed meczem!

Znakomite statystyki Vardy’ego to nie tylko efekt specjalnej diety (“Red Bull, kawa, a potem, gdy dotrzemy na stadion, zjem omlet z serem i szynką, i wypiję kolejną puszkę Red Bulla”), ale także pewnego specyficznego sposobu przygotowania do starć z rywalami. John Percy zdradził sposób króla strzelców Premier League na kryjących go defensorów.

Napastnik Leicester przed meczem uczy się… obelg w ojczystym języku obrońców przeciwników. W tym sezonie “brzydkie rzeczy” na swój temat mogli usłyszeć tacy piłkarze, jak Maxence Lacroix (po francusku), Murillo (po portugalsku), Nikola Milenković (po serbsku), Jan Bednarek (po polsku), Micky van de Ven (po niderlandzku), Cristian Romero (po hiszpańsku) czy Konstantinos Mavropanos (po grecku). Oczywiście pomijamy rodaków Anglika.

W starciach z tymi środkowymi defensorami Vardy okazywał się lepszy i kierował piłkę do siatki. Czy Jan Bednarek faktycznie słyszał do 37-latka obelgi po polsku? O to trzeba zapytać naszego reprezentanta. Jedno jest pewne – nawet jeżeli taktyka snajpera The Foxes wydaje się głupia, to działa perfekcyjnie. A jeżeli coś jest głupie, ale skuteczne, to… nie jest głupie.