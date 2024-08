Jakub Moder, który wraca do treningów z Brighton ma na stole nową umowę przygotowaną ze strony Mew. Pytanie tylko, czy Polak z niej skorzysta. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Sportimage / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder z nową umową. Brighton chce zostawić Polaka w drużynie

Jakub Moder to bez dwóch zdań jeden z najciekawszych graczy, którzy są obecnie wśród reprezentantów Polski. Mający spory potencjał oraz umiejętności pomocnik Brighton & Hove Albion ma jednak jedną zasadniczą wadę. A właściwie to przypadłość. Jest niezwykle podany na kontuzje oraz mniejsze lub większe urazy. Te przytrafiają się 25-latkowi praktycznie cały czas i znacząco hamują jego karierę, która dzisiaj mogłaby być w innym miejscu.

O tym ostatnim właśnie się dowiedzieliśmy, bowiem Tomasz Włodarczyk na antenie “Meczyków” przekazał, że Moder w czasie Euro 2024 grał z zabandażowaną nogą i zmagał się z urazem prawego uda. Ból towarzyszył pomocnikowi cały czas i wiadomo było, że będzie go czekać przerwa po turnieju. Wszystko to spowodowało, że Polak wrócił do treningów z pierwszą drużyną Brighton dopiero w środę.

Niemniej od jakiegoś czasu trwały także dyskusje na temat tego, jaka przyszłość czeka byłego gracza Lecha Poznań. Tu również z odpowiedzią przyszedł Tomasz Włodarczyk, który przekazał, że Jakub Moder ma na stole propozycję przedłużenia umowy z dotychczasowym klubem. Czy z niej skorzysta? Trudno powiedzieć. Obecny kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, ale pomocnik ma problemy z regularną grą dla Mew. W sumie w ich barwach rozegrał 64 mecze, w których zdobył dwa gole i zanotował cztery asysty.

