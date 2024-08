Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah zdecydował się na odejście z Liverpoolu

Mohamed Salah to bez cienia wątpliwości jedna z największych legend ostatnich dekad w barwach Liverpoolu. Egipcjanin dla The Reds rozegrał 350 spotkań, w których zdobył 212 bramek i zanotował 90 asyst. Do tego wygrał z zespołem praktycznie wszystko, co można było wygrać, począwszy od Ligi Mistrzów aż po Premier League. Tym samym trudno wyobrazić sobie drużynę z Anfield Road w najbliższym czasie bez 32-latka.

A tak się może jednak stać, bowiem umowa skrzydłowego wygasa wraz z aktualnym klubem w czerwcu 2025 roku, czyli za niespełna rok. Dlatego też od jakiegoś czasu trwają intensywne spekulacje odnośnie tego, co dalej z przyszłością Salaha. Według najnowszych informacji przekazanych przez portal “Liverpool Echo”, Mohamed Salah planuje wraz z końcem sezonu 2024/25 odejść z Liverpoolu i nie ma zamiaru przedłużyć obecnej umowy.

Taka decyzja byłaby dla wszystkich fanów dość dużym ciosem, bowiem trudno wyobrazić sobie The Reds bez Egipcjanina, który pomimo wieku potrafi robić różnicę na boisku. Serwis “Transfermarkt” wycenia Mohameda Salaha na 55 milionów euro i wydaje się, że od 1 lipca 2025 mógłby liczyć na angaż od innego mocnego pracodawcy lub też skorzystać z lukratywnej oferty z Arabii Saudyjskiej, która z pewnością się pojawi.

