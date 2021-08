Ile inkasują: Aubameyang, Lukaku i Salah? Porównanie zarobków gwiazd Premier League

Premier League już wystartowała. W pierwszej kolejce nie brakowało niespodzianek. Tymczasem wciąż trwa okienko transferowe i niewykluczone, że jeszcze tego lata dojdzie do kilku spektakularnych transakcji. Wpływ na to mogą mieć zarobki poszczególnych piłkarzy. Postanowiliśmy przyjrzeć się zawodnikom, którzy każdego tygodnia inkasują krocie w jednej z najpopularniejszych ligi europejskich.

Premier League od lat wyróżnia się tym, że pieniądze w tych rozgrywkach są ogromne

Według wielu opinii najwięcej wartościowych piłkarzy występuje właśnie w zespołach z Anglii

Ile zarabiają gwiazdy Premier League? Kto może liczyć na największe sumy? Goal.pl przyjrzał się zarobkom poszczególnych zawodników

Premier League najbogatszą ligą świata

Liverpool w ostatnich tygodniach co prawda spektakularnych transferów nie dokonywał. Nie można jednak zapominać, że działacze klubowi intensywnie pracowali nad nowymi kontraktami dla piłkarzy będących już w klubie. Nowe umowy ostatecznie podpisali: Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, czy Alisson. Wkrótce nowy kontrakt parafować będzie prawdopodobnie Jordan Henderson.

Z końcem czerwca 2023 roku wygasa natomiast umowa Momo Salaha. Sternicy The Reds mają plan, aby zatrzymać reprezentanta Egiptu w klubie. Przynajmniej chcą przedłużyć z nim kontrakt, aby móc liczyć na sprzedanie zawodnika za duże pieniądze. Salah może aktualnie liczyć na 200 tysięcy funtów tygodniowo. Więcej w Liverpoolu zarabia tylko Virgil Van Dijk, którego apanaże wynoszą każdego tygodnia 220 tysięcy funtów. Spekuluje się jednak, że Egipcjanin chce wkrótce zostać najlepiej zarabiającym piłkarzem w klubie.

Salah według medialnych informacji flirtował już z Barceloną i Realem Madryt. Nie zmienia to jednak faktu, że piłkarz stara się wciąż o to, aby otrzymać podwyżkę w klubie z Anfield Road. Aczkolwiek nawet, gdy Liverpool zaoferuje zawodnikowi większe zarobki, to raczej nie przewyższą one najlepiej opłacanych zawodników w Premier League.

zawodnik klub tygodniowa pensja Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 350 tysięcy £ Raheem Sterling Man City 300 tysięcy £ Anthony Martial Man Utd 250 tysięcy £ Romelu Lukaku Chelsea 210 tysięcy £ Edinson Cavani Man Utd 210 tysięcy £ Mohamed Salah Liverpool 200 tysięcy £ Marcus Rashford Man Utd 200 tysięcy £ Harry Kane Tottenham 200 tysięcy £

Aubameyang na szczycie

W tym tygodniu pojawiły się doniesienia, sugerujące, że Pierre-Emerick Aubameyang może zamienić się klubami z Philippe Coutinho. Gabończyk miał według informacji hiszpańskich dziennikarzy trafić do Barcy. Brazylijczyk z kolei miał dołączyć do Arsenalu. Ostatecznie informacje na ten temat zostały zdementowane. Niemniej i tak trudno byłoby w taki ruch uwierzyć, mając na uwadze to, że Aubameyang może liczyć w klubie z Londynu na tygodniówkę w wysokości 350 tysięcy funtów. Barcelony w czasie finansowej przemiany z pewnością dzisiaj na taką pensję dla piłkarza nie stać.

Tymczasem Manchester City planuje przedłużyć kontrakt z Raheemem Sterlingiem. Jeśli to stanie się faktem, to niewykluczone, że lukratywna oferta sprawi, że reprezentant Anglii zbliży się do najlepiej zarabiającego zawodnika w lidze. Aktualnie Sterling zarabia tygodniowo 300 tysięcy funtów.

Dość niespodziewanie na trzecim miejscu pod względem zarobków ulokował się Anthony Martial. Chociaż zawodnik miał kłopoty zdrowotne, które wpłynęły na to, że nie mógł regularnie grać w zeszłym sezonie, to jego konto bankowe było regularnie zasilane każdego tygodnia sumą 250 tysięcy funtów tygodniowo.

Zawrotny powrót Lukaku

Z przytupem do Premier League wrócił z kolei Romelu Lukaku. Belgijski napastnik tego lata zamienił Inter Mediolan na Chelsea. W klubie z Londynu zawodnik może liczyć na zarobki w wysokości 210 tysięcy funtów tygodniowo. Tym samym plasuje się w TOP 4 ex aequo z Edinsonem Cavani w gronie najlepiej zarabiających zawodników ligi.

Na pozostałych miejscach z 200 tysiącami funtów zadomowili się natomiast: Marcus Rashford i Harry Kane. Jeśli jednak kapitan reprezentacji Anglii sfinalizuje swój transfer z Tottehamu Hotspur do Manchesteru City, to można przypuszczać, że jego zarobki poszybują w górę. Kto wie, czy wówczas nie przekroczą sumy, na którą może liczyć Aubameyang.

