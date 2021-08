Erling Haaland to nie tylko maszynka do zdobywania bramek, ale również zawodnik, wokół którego są wciąż różne medialne spekulacje. Na temat plotek w sprawie przyszłości reprezentanta Norwegii głos zabrał trener Borussii Dortmund.

Erling Haaland to zawodnik, który latem 2022 roku zmieni barwy klubowe według głosów ekspertów

Trener Borussii Maco Rose w rozmowie z Bildem przekonywał, że zmiana pracodawcy przez Norwega nie jest jeszcze przesądzona

21-latek ma wpisaną w kontrakcie z BVB klauzulę odstępnego, wynoszącą 75 milionów euro

Haaland po sezonie w nowym klubie?

Erling Haaland trafił do ekipy z Signal Iduna Park z FC Salzburg, stając się z marszu kluczową postacią ofensywy Borussii. Środkowy napastnik urodzony w Leeds w tym sezonie rozegrał trzy mecze, zdobywając w nich pięć bramek, licząc wszystkie rozgrywki.

Co jakiś czas pojawiają się doniesienia dotyczące ewentualnej zmiany barw klubowych przez Haalanda. Wydaje się, że na dzisiaj największe szanse na pozyskanie piłkarza mają Manchester United i Bayern Monachium. Szczególnie przeprowadzka do teamu z Old Trafford mogłaby być ciekawym doświadczeniem da Haalanda.

Według wielu opinii latem przyszłego roku norweski napastnik zmieni barwy klubowe. Wpływ ma na to ma mieć stosunkowo niska klauzula odstępnego za Haalanda, wynosząca 75 milionów euro. W powszechnej opinii Norweg jest warty przynajmniej dwa razy więcej. Po pierwsze jest wciąż młodym zawodnikiem, a co za tym idzie cały czas perspektywicznym. Ponadto niezwykle bramkostrzelnym.

Napastnik BVB wyjątkowym zjawiskiem

– Pojawiały się doniesienia, że Haaland zmieni klub już tego lata. Tymczasem wciąż jest z nami. Ma długi kontrakt z Borussią. Tylko w mediach pojawia się temat zmiany klubu przez piłkarza – mówił Marco Rose w rozmowie z Bildem.

– Oczywiście rozumiem, że czołowe kluby europejskie śledzą sytuację Haalanda. Gdyby tak nie było, byłbym tym zaskoczony. Ostatecznie to jednak Erling podejmie decyzję o swojej przyszłości – zaznaczył opiekun BVB.

– Na dzisiaj cieszymy się z tego, że Haaland jest z nami. Niewykluczone, że będzie w naszym klubie dłużej niż jeszcze tylko ten sezon. Wszystko zależy od tego, jaką historię napiszemy – powiedział były trener Borussii M’Gladbach.

Norweski napastnik ma umowę ważną z BVB do końca czerwca 2024 roku. Jak na razie rozegrał w zespole z Dortmundu 62 mecze, strzelając w nich 62 gole.

