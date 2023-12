Erling Haaland wściekł się na arbitra Simona Hoopera w końcówce meczu Manchesteru City z Tottenhamem, gdy ten przerwał dobrze zapowiadającą się akcję The Citizens. Norweg może zostać zawieszony za swoje zachowanie.

IMAGO / Conor Molloy Na zdjęciu: Erling Haaland, Simon Hooper

Haaland nie zgadzał się z decyzją arbitra w meczu City ze Spurs

Norweg ostro protestował, za co dostał żółtą kartkę

Teraz może zostać zawieszony

Haaland protestował przeciwko decyzji arbitra

W doliczonym czasie gry sędzia Simon Hooper podyktował przywilej korzyści. Faulowany Erling Haaland zdołał posłać prostopadłe podanie do wychodzącego na czystą pozycję Jacka Grealisha, który mógłby przesądzić o losach tego meczu. Następnie arbiter w niewytłumaczalny sposób zdecydował się przerwać grę.

Haaland już w trakcie meczu dał upust swoim emocjom i mocno protestował przeciwko tej decyzji, za co został ukarany żółtą kartką. Norweg również po meczu miał spore pretensje do arbitra, a następnie w mediach społecznościowych umieścił bardzo wymowny wpis z video do tej sytuacji i komentarzem: “WTF”.

Angielskie media donoszą, że FA może zdecydować się ukarać napastnika Manchesteru City. Dziennikarze nie ujawniają jednak żadnych szczegółów dotyczących możliwej kary. Nieoficjalnie mówi się, że mogłoby to być zawieszenie lub grzywna. Na razie należy zaczekać, czy angielska federacja zdecyduje się poczynić kolejne kroki w tej kwestii.

