Manchester City w kryzysie. Guardiola tłumaczy trudną sytuację zespołu

PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola komentuje serię niepowodzeń Manchesteru City

Manchester City w minioną sobotę poniósł piątą porażkę z rzędu we wszystkich rozgrywkach tego sezonu. Ostatnia przegrana na Etihad Stadium z Tottenhamem Hotspur (0:4) wywołała szok i niedowierzanie wśród kibiców, którzy nie są przyzwyczajeni do takiego widoku. Pep Guardiola stoi przed trudnym wyzwaniem. Hiszpański menedżer musi znaleźć sposób, by wyprowadzić drużynę z kryzysu.

Guardiola odniósł się do trudnej sytuacji kadrowej swojego zespołu. Katalończyk podkreślił, że brak kluczowych zawodników znacząco wpływa na aktualne wyniki mistrzów Anglii.

– Trudno jest grać bez czterech środkowych obrońców, dwóch defensywnych pomocników, najlepszego piłkarza na świecie, Rodriego. Mamy trzech skrzydłowych poza grą. Oddajcie mi moich zawodników… a zobaczycie, czym jest prawdziwe Man City – zaznaczył 53-latek, który w ubiegłym tygodniu przedłużył kontrakt z The Citizens do końca sezonu 2026/2027.

Piłkarze Manchesteru City są obecnie wiceliderem Premier League, a w najbliższą niedzielę zmierzą się w hicie 13. kolejki z Liverpoolem. Wcześniej jednak mistrzowie Anglii podejmą Feyenoord Rotterdam w ramach 5. kolejki Ligi Mistrzów.