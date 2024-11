Pep Guardiola osiągnął porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu z Manchesterem City - informuje Football Insider. Umowa ma zostać przedłużona do 2026 roku.

Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola z nową roczną umowę z Manchesterem City

Pep Guardiola jest bliski podpisania nowego rocznego kontraktu z Manchesterem City, który obowiązywać będzie do 2026 roku. Umowa podobno jest dopięta na 99%, a oficjalne ogłoszenie wkrótce ma się pojawić.

Od jakiegoś czasu spekulowało się o przyszłości Guardioli, jednak w zeszłym miesiącu sam zapewniał, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Obecnie 53-letni szkoleniowiec jest bliski przedłużenia swojego pobytu na Etihad Stadium. W 2026 roku minie 10 lat od jego zatrudnienia.

Były trener Barcelony i Bayernu był łączony z reprezentacją Anglii i Brazylii. Hiszpan zasugerował nawet, że jest otwarty na prowadzenie kadry.

Manchester City przegrał cztery ostatnie mecze. Mimo to Obywatele tracą jedynie pięć punktów do lidera Premier League, Liverpoolu.

Od objęcia City w 2016 roku Guardiola zdobył sześć mistrzostw Anglii, Ligę Mistrzów oraz dwa Puchary Anglii.

Manchester City ma jednak problem z zarzutami naruszenia 115. zasad finansowego fair play Premier League. We wrześniu rozpoczęto przesłuchania w tej sprawie. W przypadku dopatrzenia się nieprawidłowości klubowi grozi kara finansowa lub odjęcie punktów, co mogłoby poskutkować nawet spadkiem do Championship.

Czytaj dalej: Harry Kane może odejść z Bayernu. Jest oferta w wysokości 130 mln euro