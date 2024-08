Guardiola o transferach Man Utd i Arsenalu. “To żadna nowość”

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola ze szpilką w rywali z Premier League

Man City w trakcie trwającego okna transferowego pozyskał tylko Savinho za 25 milionów euro z Troyes. Jednocześnie kibice aktualnego mistrza Anglii czują niepokój przed startem nowej kampanii. Tymczasem ciekawą reakcją podzielił się menedżer Obywateli.

Manchester United pozyskał na przykład Leny’ego Yoro czy Joshueę Zirkzee. Z kolei Arsenal pozyskał Riccardo Calafioriego. Czy to niepokoi Josepa Guardiolę?

– Faktem jest, że Man Utd i Arsenal wydawali pieniądze przez wiele lat na transfery. To nie jest żadna nowość. Dziwne jest tylko to, że nikt nie zwraca uwagi na to, że to kluby, które wydają duże sumy na wzmocnienia – mówił menedżer Man City cytowany przez Goal.com.

– Z roku na rok Man Utd i Arsenal są coraz lepsze. W poprzedniej kampanii londyńczycy prezentowali podobny poziom jak my. Oglądałem spotkanie Arsenalu z Bayernem. Ten zespół prezentuje się dobrze. W związku z tym wiem, że z każdym sezonem jest trudniej – kontynuował Guardiola.

– Man Utd też chce wrócić na szczyt. Pozyskał kilku graczy i chce mistrzostwa, które wygrywamy od czterech lat – zakończył Hiszpan.

Manchester City nową kampanię zacznie od potyczki z Manchesterem United o Tarczę Wspólnoty. Spotkanie odbędzie się na Wembley o godzinie 16:00. Faworytem rywalizacji jest ekipa z Etihad Stadium.

