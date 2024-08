Manchester United przyspieszył w sprawie transferu do obrony

Manchester United w związku z tym, że kontuzji doznał Leny Yoro, potrzebuje wzmocnienia w defensywie. Według wieści Fichajes.net wkrótce ekipę z Old Trafford wzmocni nowy gracz.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferdi Kadioglu

Ferdi Kadioglu na celowniku Manchesteru United

Manchester United ma ambitne plany związane z nową kampanią. Przede wszystkim klub z Old Trafford chce wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W tym celu działacze angielskiej ekipy pracują nad transferami.

Serwis Fichajes.net przekonuje natomiast, że klub z Old Trafford zaczął intensywnie pracować nad pozyskaniem nowego defensora. Głównym celem jest Ferdi Kadioglu, broniący aktualnie barw Fenerbahce. 24-latek to 20-krotny reprezentant Turcji, który jest dzisiaj wyceniany na 30 milionów euro.

Turecki piłkarz miałby poprawić grę na lewej obronie. Zawodnik co prawda urodził się w holenderskim Arnhem, ale w związku z tym, że ma tureckie korzenie, to podjął decyzje o grze w reprezentacji Turcji. Piłkarz pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w AZ, a następnie trafił do ESA Arnhem. W swoim piłkarskim CV ma też NEC Nijmegen.

Manchester United to nie jest jednak jedyny klub zainteresowany pozyskaniem Kadioglu. Ostatnio pojawiły się też głosy, że piłkarza chciałby mieć u siebie Brighton & Howe Albion. Kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

W tej kampanii Kadioglu wziął udział już w trzech spotkaniach Fenerbahce w eliminacjach do Ligi Mistrzów, notując w nich jedno trafienie. W poprzednim sezonie piłkarz zaliczył 51 spotkań, zdobywając w nich trzy bramki. Zaliczył też pięć kluczowych podań.

