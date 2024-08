fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola o spotkaniu Manchester City – Chelsea

Man City jest w trakcie przygotowań do nowej kampanii. Ekipa z Etihad Stadium nie tylko chce wywalczyć kolejne mistrzostwo Anglii w nowej kampanii, ale też odzyskać Puchar Europy. Tymczasem ostatnio zespół Josepa Guardioli rozegrał w Columbus spotkanie kontrolne z Chelsea, wygrywając dwoma golami (4:2). Hiszpan wypowiedział się na temat rywalizacji po zakończeniu spotkanie, co zacytował Daily Mail.

– Chcę coś powiedzieć. Tyczy się to stanu boiska. W normalnych warunkach, jestem pewny, że nie udałoby się nam wygrać w takim stylu – mówił menedżer Man City.

– Wiem, jaki plan na grę ma Enzo Maresca i podoba mi się to. Nie mówię tego dlatego, że to mój przyjaciel i pomagał mi przez trzy lata. Po prostu widziałem, jak działa wiele rzeczy i wiem, że to może przynieść efekty – kontynuował Hiszpan.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

– Będzie nam trudniej osiągnąć dobry wynik na Stamford Bridge. Tam zawsze jest trudno. Maresca wykonał świetną robotę w Leicester City i poradzi sobie w Chelsea z niesamowitą drużyną. To będzie dla niego dobry sezon – przekonywał Guardiola.

Manchester City właśnie od potyczki z Chelsea zacznie nową kampanię w lidze angielskiej. Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 17:30. Z kolei tydzień wcześnie Obywatele w starciu o Tarczę Wspólnoty zmierzą się z Manchesterem United.

Czytaj więcej: Real liczy na zwrot akcji? Ancelotti nie złożył broni