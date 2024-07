fot. Sipa US / Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Toni Kroos (w oknie)

Carlo Ancelotti z formalną prośbą do Toni Kroosa

Real Madryt w sezonie 2023/2024 błyszczał i efektem tego są triumfy w La Liga i w Lidze Mistrzów. Aktualnie stołeczna ekipa przygotowuje się do nowej kampanii. Tymczasem ciekawe wieści przekazał serwis Defensa Central, dając do zrozumienia, że trener Carlo Ancelotti wciąż liczy na to, że uda się przekonać Toni Kroosa do powrotu na boisko.

Na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że Królewscy muszą przygotowywać się do nowego sezonu bez Niemca w kadrze, co będzie miało miejsce po raz pierwszy od wielu lat. Wpływ na to ma zakończenie kariery przez Kroosa po wywalczeniu po raz szósty w karierze Pucharu Europy i po raz piąty jako gracz Los Blancos. Raz triumfował w tych rozgrywkach jako pomocnik Bayernu Monachium.

Źródło podaje jednak, że niemiecki pomocnik ma wciąż otwarte drzwi do powrotu, a sugerować to mają słowa szkoleniowca stołecznej drużyny. – W styczniu, lutym… kiedy tylko chcesz, możesz przyjść na trening. To jest twoja drużyna – miał powiedzieć Ancelotti na pożegnanie z reprezentantem Niemiec cytowany przez Defensa Central

Jasne jest, że Kroos potrzebuje kilku miesięcy, aby definitywnie odciąć się od grania na najwyższym poziomie. Nie może zatem dziwić, że w klubie myśli się o tym, aby przekonać Niemca do zmiany decyzje. Wiadomo już, że będący wciąż w kontakcie z piłkarzem Ancelotti złożył formalną prośbę do gracza, aby ten jeszcze raz przemyślał swoją decyzję.

Kroos to 114-krotny reprezentant Niemiec. W ostatnim sezonie 34-latek wystąpił w 48 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie i 10 asyst. Kroos zagrał też na ostatnim Euro 2024, notując na nim pięć występów.

