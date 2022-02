Guardiola tonuje nastroje. “Nie jesteśmy najlepsi na świecie”

PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Po triumfie nad Brentfordem (2:0), Manchester City ma już dwanaście punktów przewagi nad drugim Liverpoolem. Pep Guardiola, zapytany, czy jego zespół jest najlepszy na świecie, tonuje nastroje.

Zwycięstwo nad Brentfordem (2:0) pozwoliło Manchesterowi City oddalić się od reszty rywali na dystans dwunastu punktów

Pep Guardiola nie uważa jednak, by jego zespół był najsilniejszy na świecie. Katalończyk wymienił Chelsea i River Plate, jako zdobywców Ligi Mistrzów i Copa Libertadores

Guardiola: najlepsze zespoły to Chelsea i River Plate

W środę Manchester City, nie bez problemów, pokonał Brentford (2:0) po golach Riyada Mahreza i Kevina de Bruyne. Obywatele nie zaznali smaku ligowej porażki od końca października, gdy ulegli Crystal Palace (0:2). Od tamtej pory notują szalony bilans – 13 zwycięstw i tylko jeden remis w Premier League! Dziennikarz zapytał po spotkaniu Pepa Guardiolę, czy jego drużyna jest najlepsza na świecie.

– Nie jesteśmy najlepsi na świecie. Najlepsza jest Chelsea – wygrała Ligę Mistrzów. Najlepsze jest River Plate, bo wygrało [Copa Libertadores – przyp. PP] w Ameryce Południowej. Te dyskusje, kto jest najlepszy, opierają się na opiniach. Ważne jest, że wygraliśmy mecz i za trzy dni z Norwich chcemy to powtórzyć. Nie dbam o tę dyskusję. Chcę byśmy się cieszyli i starali się grać lepiej w każdym kolejnym meczu. Zobaczymy, co się wydarzy na koniec sezonu. Liverpool ma dwa zaległe mecze. Gdy je odrobią, zobaczymy, jaka będzie między nami różnica. Zostało 14 meczów, wiele punktów do zyskania i mnóstwo trudnych spotkań – takich jak z Brentfordem. Zdobyliśmy póki co 60 punktów – radzimy sobie fantastycznie. Jestem bardzo zadowolony z wyniku. Przyjęliśmy tylko jeden strzał na naszą bramkę – ocenił mecz i swoich podopiecznych kataloński trener.

Manchester City zmierza po mistrzostwo Anglii, wciąż pozostaje w walce o Ligę Mistrzów i Puchar Anglii. Guardiola trenuje Obywateli od 2016 roku i od tamtej pory sięgnął z nimi po aż dziesięć krajowych trofeów.

