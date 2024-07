Gary Lineker udzielił rady Harry’emu Kane’owi

Harry Kane otrzymał ciekawą radę od Gary'ego Linekera. W podcaście The Rest Is Football były reprezentant Anglii wypowiedział się na temat napastnika Bayernu Monachium.

Źródło: Podcast The Rest Is Football

fot. Simon Dack / Telephoto Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane oceniony przez Gary’ego Linekera

Harry Kane dotarł ostatnio z reprezentacją Anglii do finału mistrzostw Europy. Na turnieju w Niemczech finalnie nie dał rady triumfować. W ostatnim meczu na Euro 2024 ekipa Garetha Southgate’a uległa w Berlinie reprezentacji Hiszpanii (2:1). Kilka zdań na ten temat wypowiedział Gary Lineker.

– Harry Kane nie był sobą na Euro 2024. On ma już ponad 30 lat. Kiedy miałem 30-31 lat, zaczęły mi słabnąć nogi. To jest okropne. Odszedłem z międzynarodowej piłki nożnej w wieku 32 lat – mówił były piłkarz w podcaście The Rest Is Football.

– Po Euro 1992, na którym szczerze poniosłem porażkę, poczułem, że moje siły się wyczerpały i pojechałem grać w Japonii. Dziennikarze omal nie zrobili ze mnie męczennika, bo Graham Taylor skreślił mnie z listy kandydatów. Niemniej prawda jest taka, że ​​moje nogi zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Zastanawiam się, jak czują się dzisiejsi mocni napastnicy, gdy zbliżają się do 31 roku życia? – kontynuował Lineker.

Kane już 28 lipca skończy 31 lat. W ostatniej kampanii angielski napastnik zdobył 44 bramki, licząc wszystkie rozgrywki. Tym samym otrzymał Złotego Buta dla najskuteczniejszego gracza w Europie. Zawodnik ma kontrakt ważny z Bayernem do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 100 milionów euro. W drużynie narodowej Kane wystąpił w 98 spotkaniach, notując w nich 66 trafień.

