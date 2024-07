Joao Felix i jego przyszłość, to wciąż duża niewiadoma Tymczasem ciekawymi wieściami na temat reprezentanta Portugalii podzieliło się internetowe wydanie dziennika AS.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Fenerbahce poważnym kandydatem na transfer Joao Felixa

Joao Felix w ostatnim sezonie na zasadzie wypożyczenia bronił barw FC Barcelony. Co prawda Portugalczyk wyraził chęć kontynuowania swojej kariery w ekipie z Camp Nou. Niemniej negocjacje utrudniał brak porozumienia z Atletico Madryt. Nowe wieści na temat piłkarza przekazał AS.com.

Źródło przekonuje, że klub z Wanda Metropolitano nie liczy w nowej kampanii na Joao Felixa. Tym samym sternicy Atletico są skłonni wysłuchać ofert w sprawie zawodnika. Tymczasem jako poważny kandydat na transakcję z udziałem piłkarza wyłoniło się Fenerbahce. Zwolennikiem pozyskania Joao Felixa jest przede wszystkim Jose Mourinho, który objął stery nad stołeczną ekipą.

W każdym razie do finalizacji transferu daleka droga. Na dzisiaj na pozycji Portugalczyka mogą grać: Sebastian Szymański, Dusan Tadić czy Irfan Can Cahveci. Ponadto odstraszać może suma odstępnego za Joao Felixa, bo klub z Madrytu oczekuje za niego 126 milionów euro. Jasne jest zatem, że trener Fenerbahce spogląda też na inne opcje. Kolejnym kandydatem do gry w klubie jest też Youssef En-Nesyri. Piłkarz aktualnie broni barw Sevilli. Rynkowa wartość 27-latka wynosi 20 milionów euro.

Podsumowując, to na dzisiaj wciąż nieznana jest przyszłość reprezentanta Portugalii. Atletico chce jak najszybciej pozbyć się Joao Felixa. Wpływ na to ma fakt, że zawodnik mocno obciąż klubowy budżet. Sam zawodnik natomiast wciąż wierzy, że realny może być scenariusz związany z powrotem do Barcy.

