Andy Robertson wypadnie z gry na dłuższy czas przez kontuzję barku, której doznał podczas meczu Szkocji z Hiszpanią. Liverpool będzie musiał sobie radzić bez niego co najmniej do grudnia.

IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Andy Robertson

Andy Robertson wypadnie z gry na dłuższy czas

Lewy obrońca doznał kontuzji barku podczas meczu Szkocji z Hiszpanią

Liverpool będzie musiał sobie radzić bez niego co najmniej do grudnia

Liverpool ma kłopoty. Andy Robertson poważnie kontuzjowany

Szkocja w przerwie reprezentacyjnej rozgrywała wyjazdowe spotkanie eliminacji do Euro 2024 w Sewilli. Podczas przegranego 0:2 meczu z Hiszpanią Andy Robertson zderzył się z Unaiem Simonem. Niestety zawodnik Liverpoolu nie zdołał wrócić na boisko. 29-latek opuścił murawę z kontuzją barku.

Początkowo wydawało się, że ten uraz nie wykluczy zawodnika z kolejnych spotkań. Jednak postawione diagnozy nie są najlepsze. Jak informuje Daily Mirror, kontuzja barku Andy’ego Robertsona prawdopodobnie wykluczy go z gry najwcześniej do grudnia, a jeśli konieczna będzie operacja, to zawodnik będzie niedostępny przez 10 tygodni.