FC Barcelona i Man City obejdą się smakiem, Slot zabrał głos

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Luis Diaz nie zmieni klubu i zostanie w Liverpoolu

Luis Diaz to ofensywny zawodnik, który dołączył do Liverpoolu w styczniu 2022 roku z FC Porto. Kosztował wówczas 50 milionów euro. Ostatnio w kontekście przyszłości piłkarza nie brakowało spekulacji, łączących go z FC Barcelona czy Manchesterem City. Na ten temat pozwolił sobie wyrazić kilka słów menedżer The Reds.

– Nie jestem zaskoczony spekulacji dotyczącymi Luisa Diaza. W każdy razie jego przyszłość jest z nami – mówił Arne Slot cytowany przez Sky Sports.

– Podoba mi się to, co widzę w jego grze. Jest ważną częścią Liverpoolu. Mam nadzieję, że tak będzie w nadchodzącym sezonie – dodał menedżer ekipy z Anfield Road.

Luis Diaz to 55-krotny reprezentant Kolumbii. W ostatniej kampanii piłkarz wystąpił w 51 spotkaniach. Zdobył w nich 13 bramek i zaliczył pięć asyst. Ogólnie w Premier League zawodnik rozegrał jak na razie 67 spotkań. Okazję na poprawę tego bilansu Kolumbijczyk będzie miał już w sobotę, gdy The Reds zagrają na wyjeździe z Ipswich Town. Największymi sukcesami Luisa Diaza są dwa mistrzostwa Portugalii i Kolumbii czy dwa triumfy w Pucharze Ligi Angielskiej.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości 75 milionów euro. Tymczasem aktualna umowa piłkarza z angielską ekipą obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Czytaj więcej: Objawienie Euro 2024 po słowie z Liverpoolem, transfer bardzo blisko