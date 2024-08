Liverpool niewykluczone, że za jakiś czas straci Alissona. Klub z Anfield Road chce być przygotowany na taką ewentualność. AS przekazał wieści w sprawie Giorgi Mamardashviliego.

Źródło: AS

Źródło: AS

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Giorgi Mamardashvili

Giorgi Mamardashvili przystał na warunki Liverpoolu

Liverpool w poprzedniej kampanii długo walczył z Manchesterem City i Arsenalem o mistrzostwo Premier League. Finalnie musiał uznać wyższość The Citizens. W nowej kampanii The Reds znów chcą powalczyć o tytuł. Tymczasem klubowi działacze pracują nad wzmocnieniem kadry.

AS przekazał nowe wieści na temat transferu z udziałem bramkarza do ekipy z Anfield Road. Wygląda na to, że wybór sterników Liverpoolu padł na gwiazdę Euro 2024. Angielska ekipa planuje wzmocnić się kosztem Valencii, chcąc pozyskać Giorgi Mamardashviliego.

Hiszpańskie źródło przekonuje, że losy przyszłości reprezentanta Gruzji są praktycznie przesądzone. Mamardashvili jest bardzo blisko podpisania umowy z Liverpoolem, co sprawiłoby, że zawodnik wykonałby milowy krok do rozwoju swojej piłkarskiej kariery. Suma transakcji może wynieść 35 milionów euro.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Gruziński zawodnik będzie mógł liczyć w angielskiej ekipie na zarobki w wysokości czterech milionów euro rocznie. Ciekawe jest jednak to, że do drużyny Arne Slota golkiper ma trafić dopiero latem 2026 roku. Do tego czasu ma przejść proces adaptacyjny w innym zespole.

AS twierdzi, że Liverpool ma wypożyczyć Mamardashviliego do Bournemouth. W byłej ekipie Artura Boruca zawodnik będzie miał przystosować się do realiów panujących w lidze angielskiej.

Czytaj więcej: Bellingham wymienił mocne strony Mbappe, Anglik zachwycony Francuzem