Fantasy Premier League: Wielka podwójna kolejka

Jeżeli 21. kolejka została określona “podwójną”, to jak nazwać GW22? Zbliżająca się seria zmagań zasługuje na miano “wielkiej podwójnej”- aż osiem drużyn rozegra po dwa spotkania. W tym gronie znajdziemy Brentford, Brighton, Burnley, Chelsea, Leicester, Manchester United, Tottenham i Watford. DGW wymaga od nas nieco bardziej przemyślanych działań – dzięki udanym wyborom możemy odskoczyć rywalom. Dlatego zmieniamy taktykę przygotowań i zastanawiamy się, którzy z piłkarzy z wyżej wspomnianej ósemki mają szansę na większą zdobycz punktową.

22. kolejka Fantasy Premier League to 14 spotkań – oczywiście jeżeli żadne z nich nie zostanie przełożone

Po dwa mecze rozegrają między innymi Chelsea, Tottenham i Manchester United

Maddison, Dennis, Ronaldo – ci piłkarze cieszą się największą popularnością

Brentford: Liverpool (W), Manchester United (D)

Unikamy jak ognia. Brentford w GW22 trafił na niesamowicie wymagających rywali, co w połączeniu z dramatyczną dyspozycją beniaminka zwiastuje widowiskową katastrofę. Nawet jeżeli w szeregach Liverpoolu zabraknie Salaha i Mane, a Manchester nie prezentuje się na miarę oczekiwań, Pszczołom wieszczymy dwie porażki. Wprawdzie kibice The Bees zapewne liczą na przebłysk geniuszu Ivana Toneya i Bryana Mbeumo, jednak my nie powinniśmy uwzględniać ich w swoich planach.

Ivan Toney has not scored since Gameweek 13 against Everton, are you staying patient?#FPL #SOUBRE pic.twitter.com/W9m2giqzCZ — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 11, 2022

Brighton: Crystal Palace (D), Chelsea (D)

Defensywa? Niekoniecznie, Palace i Chelsea raczej zdołają znaleźć drogę do siatki Roberta Sancheza, co obniża notowania Marca Cucurelli. Pomoc? 15 punktów w starciu z Evertonem w wykonaniu Alexisa Mac Allistera to wynik, obok którego trudno przejść obojętnie. Atak? Neal Maupay może skutecznie zagrozić przeciwnikom, ale w tym sezonie zrobił to tylko siedmiokrotnie. Dlatego jeżeli koniecznie chcemy mieć kogoś z Brightonu, postawmy na drugą linię i reprezentującego ją Argentyńczyka. Mac Allister (5,3 mln – 48 pkt) czasami potrafi zrobić coś z niczego i właśnie na tę magię możemy liczyć w DGW.

FULL-TIME Everton 2-3 Brighton



Alexis Mac Allister scores twice as Graham Potter's side earn a hard-fought win#EVEBHA pic.twitter.com/1p0qt7q71Z — Premier League (@premierleague) January 2, 2022

Burnley: Leicester (D), Watford (D)

Gdyby dostępny był Cornet, wzięlibyśmy Corneta. Jednak Iworyjczyk obecnie przebywa na Pucharze Narodów Afryki i do klubu wróci dopiero w lutym. Na dodatek na Turf Moor nie ma już Chrisa Wooda. Dlatego jeżeli w ogóle rozważamy zakupy w Burnley, możemy wyciągnąć stamtąd jedynie obrońców. Lowton (4,4 miliona – 55 punktów) i Taylor (4,4 mln – 45 pkt) mogą pokusić się o asystę, natomiast Tarkowski (4,9 mln – 39 pkt) będzie szukał trafienia po stałym fragmencie gry. Jednak niezależnie od tego, co w teorii mogą dać piłkarze The Clarets, praktyka pokazuje, że dają niewiele.

Matt Lowton has scored 27 points in his last four home matches 😳



The defender is one of The Scout's differential picks ahead of their Turf Moor double in Gameweek 22 ➡️ https://t.co/V0LhXiikc6 #FPL pic.twitter.com/Q061FiJurK — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 13, 2022

Chelsea: Manchester City (W), Brighton (W)

Chociaż Chelsea aktualnie plasuje się na drugiej lokacie, jej piłkarze wcale nie wydają się najbardziej atrakcyjnymi propozycjami na podwójną kolejkę Fantasy Premier League. No może oprócz Masona Mounta (7,7 mln), który w obecnych rozgrywkach zdobył już 95 punktów. Jeżeli planujecie skorzystać z FH, Anglik to naturalny wybór. Ewentualnie jeszcze Antonio Rudiger (6,2 mln – 92 pkt) – Niemiec ma ciąg na bramkę i zawsze jest groźny przy SFG. Jednak przyszłość raczej nie należy do graczy The Blues, zwłaszcza wobec dwóch planowanych blanków. Free Hit tak, długoterminowo niekoniecznie.

🔵 Mason Mount

🦊 James Maddison

⚪️ Lucas Moura

🔴 Diogo Jota



The Scout delves into the best midfield options ahead of DGW22 ➡️ https://t.co/u9Xfp59UOy#FPL pic.twitter.com/Ndbyhv3cT9 — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 11, 2022

Leicester: Burnley (W), Tottenham (D)

Po pierwsze – na Lisy spadła plaga kontuzji i zakażeń. Po drugie – poprzedni mecz Leicester nie doszedł do skutku. A po trzecie – podopieczni Brendana Rodgersa grają w kartkę. Mimo wszystko zakładamy, że urazów i “pozytywów” nie przybędzie, a grupa pauzujących zmniejszy się w oczekiwany sposób, co w rezultacie da nam to, na co liczymy, czyli podwójną kolejkę w wykonaniu drużyny z King Power Stadium. Zdanie długie i złożone, natomiast lista zawodników wartych uwagi raczej krótka. Najbardziej atrakcyjne wydają się kandydatury Maddisona (6,9 mln – 82 pkt), Lookmana (6 mln – 34 pkt), Daki (7,1 mln – 28 pkt) i (Tielemansa (6,4 mln – 70 pkt), dokładnie w tej kolejności. Jednak jeżeli chcemy wybrać tylko jednego z nich, zaufajmy Maddisonowi.

🔎 Looking at Leicester attacking assets ahead of Double Gameweek 22?



The Scout on why you should consider Harvey Barnes and Ademola Lookman ➡️ https://t.co/MasTdB1pKE #FPL pic.twitter.com/hpT4XJtf80 — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 13, 2022

Manchester United: Aston Villa (W), Brentford (W)

Nie łudźcie się, że wobec DGW Manchester United nagle stał się zespołem godnym uwagi w Fantasy Premier League. Nie. Czerwone Diabły grają na tyle bezbarwnie, że trudno wyróżnić w pozytywny sposób choćby jednego zawodnika. Ale zawsze zostaje Cristiano Ronaldo. Wprawdzie CR7 opuścił pucharowy pojedynek z Aston Villą, jednak na ligowe starcie z drużyną Stevena Gerrarda ma już być gotowy. Od Portugalczyka z Madery wszystko się zaczyna i na nim wszystko się kończy. Taki już jest ten Manchester.

Ronaldo (£12.5m) was absent for Man Utd's FA Cup win over Aston Villa last night



Keep up to date with the latest #FPL team news ahead of Double Gameweek 22 ➡️ https://t.co/FY9v7ijt6J pic.twitter.com/RTIDvZjiPY — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 11, 2022

Tottenham: Arsenal (D), Leicester (W)

Jeszcze nie tak dawno wybór byłby banalny – z Tottenhamu bierzemy Sona i mianujemy go kapitanem. Niestety, kontuzja Koreańczyka pokrzyżowała nam szyki. Kane? Angielski napastnik bez swojego azjatyckiego przyjaciela prezentuje się zdecydowanie gorzej, więc nie mamy podstaw, by mu ufać. Spurs mogą zachęcić nas do siebie jedynie defensywą. Sergio Reguilón (5,4 mln – 76 pkt), Eric Dier (4,6 mln – 69 pkt), Davinson Sánchez (4,6 mln – 63 pkt) i Emerson Royal (5 mln – 44 pkt) to opcje, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Jednak pierwsza dwójka może nie pojawić się na murawie, dlatego jeżeli chcemy mieć pewność, że wyjdziemy w jedenastu, bezpiecznym wyborem będzie skorzystanie z usług pozostałych dwóch piłkarzy.

Spurs have kept four clean sheets in six matches since GW14, conceding only two big chances



And Davinson Sanchez has scored two goals from seven attempts in the box – returns at both ends! 🤩#FPL pic.twitter.com/eaJIGBnECQ — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 10, 2022

Watford: Newcastle (W), Burnley (W)

Watford w DGW mierzy się z wyjątkowo przeciętnymi rywalami. Jednak niech to was nie zwiedzie – Szerszenie i tak najprawdopodobniej nie zdołają zachować czystego konta. Dlatego szybko odrzucamy pomysł wystawienia do gry obrońców The Hornets i swoją uwagę koncentrujemy na pierwszej linii beniaminka. Emmanuel Dennis (6,1 mln – 92 pkt) i/lub Joshua King (5,8 mln – 63pkt) niemal na pewno znajdą się w większości składów na podwójną kolejkę Fantasy Premier League. Nigeryjczyk to jedna z dwóch najpopularniejszych opcji na kapitana – tylko Cristiano Ronaldo może pochwalić się takim “wzięciem”.