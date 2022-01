Fantasy Premier League: Ostatni taniec przed PNA

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Sadio Mane (Liverpool)

Dla wielu piłkarzy z Czarnego Lądu 21. kolejka Fantasy Premier League to ostatnia szansa na wzbogacenie swojego dorobku punktowego przed wylotem na Puchar Narodów Afryki. Mistrzostwa tego kontynentu rozpoczną się 9 stycznia, natomiast finał zaplanowano na niedzielę 6 lutego. Przez dosyć długi czas będziemy musieli radzić sobie bez kilku niesamowicie ważnych graczy. Dlatego możemy przypuszczać, że przedstawiciele afrykańskich reprezentacji zrobią wszystko, by na turniej ruszyć w dobrych nastrojach.

Skoro PNA, to Senegal. Skoro Senegal to Edouard Mendy. Jednak w tej kolejce bramkarza Chelsea nie polecamy

Jan Bednarek może pokusić się o kolejne trafienie. Tym razem na celowniku reprezentanta Polski znajdzie się Newcastle

Mieli być zawodnicy z Afryki, to są zawodnicy z Afryki. Salah i Mane w niedzielę rozegrają swój ostatni mecz przed wylotem na PNA

Jeden gra dla Watfordu, drugi dla Crystal Palace. Co ich łączy? Są napastnikami i poprzedniej serii gier zdobyli bramkę

Bramkarz: Emiliano Martinez, David de Gea

Skoro PNA, to Senegal. Skoro Senegal to Edouard Mendy. Jednak mimo tego, że 29-latek jest znakomitym golkiperem, w tej serii spotkań raczej nie powinniśmy rozważać zakupu tego piłkarza. Chelsea mierzy się z Liverpoolem, a na dodatek ostatnimi czasy ma ogromne problemy z grą na zero z tyłu. Wymagający przeciwnik dyskwalifikuje także Aarona Ramsdale’a – Arsenal podejmie Manchester City. W tej sytuacji na czoło w wyścigu o miejsce w naszej bramce wysuwa się dwóch kandydatów. Za Emiliano Martineza z Aston Villi zapłacimy 5,5 miliona, natomiast David de Gea to wydatek 5,2 miliona. The Villans odwiedzą Brentford Community Stadium, z kolei Manchester United podejmie Wolverhampton.

Obrońcy: Marc Cucurella, Ezri Konsa

To, co dzieje się z Chelsea (dziurawa defensywa, kontuzja Reece’a Jamesa), oznacza tylko tyle – w tej serii gier powinniśmy unikać obrońców The Blues. Zawodników Arsenalu także nie zaszkodzi, ponieważ City może wyrządzić im sporą krzywdę. Zdecydowanie większe szanse na czyste konto w GW20 mają Czerwone Diabły, jednak w tym przypadku trudno przewidzieć, kogo Ralf Rangnick pośle w bój. Tak więc… Może Southampton? Jan Bednarek (4,4 mln) mógłby pokusić się o kolejne trafienie, gdyby nie to, że… starcie z Newcastle zostało przełożone. Chcemy pobawić się trochę drożej, ale jednak zdecydowanie bardziej ofensywnie? Weźmy pod rękę Marca Cucurellę. Hiszpan został wyceniony na pięć milionów, a w dwóch o ostatnich meczach zdobył łącznie 17 punktów. W tej kolejce Brighton zagra z Evertonem. Szukamy różnic? Ezriego Konsę (4,9 mln) ma w sowich składach zaledwie 1,6% menedżerów Fantasy Premier League. Mało? Z tyłu nie zawsze jest tip-top, jednak z przodu są już dwa gole i 17 oczek w pojedynku z Leicester.

Pomocnicy: Mohamed Salah, Sadio Mane, Phil Foden

Mieli być zawodnicy z Afryki, to są zawodnicy z Afryki. Mohamed Salah (13 mln) i Sadio Mane (11,8 mln) w niedzielę rozegrają swój ostatni mecz przed wylotem na PNA. Liverpoolowi w rozdaniu przypadła Chelsea, która w defensywie ostatnio nie wygląda najlepiej. Salah będzie chciał się zrehabilitować za fatalny występ w potyczce z Lisami, natomiast Sadio… Cóż, on po prostu musi udowodnić, że zasługuje na miejsce w składzie. Phil Foden (8,1 mln) wprawdzie na Czarny Ląd w najbliższej przyszłości się nie wybiera, jednak gola chętnie strzeli. Trafił w meczu z Brentfordem, może trafić także w starciu z Arsenalem. No chyba że Pep Guardiola usadzi go na ławce.

Napastnicy: Emmanuel Dennis, Odsonne Edouard

Jeden z Nigerii, drugi z Francji. Jeden gra dla Watfordu, drugi dla Crystal Palace. Co ich łączy? Są napastnikami, w poprzedniej serii gier zdobyli bramkę i w kolejnej także chętnie wpiszą się na listę strzelców. Emmanuel Dennis (6,1 mln) jest obecnie najlepszym snajperem Fantasy Premier League. W Nowy Rok 24-latek poszuka szansy na powiększenie swojego ofensywnego dorobu, który aktualnie wynosi osiem goli i sześć asyst. Naprzeciw rozpędzonego reprezentanta Super Eagles stanie obrona Tottenhamu. Natomiast Odsonne Edouard ma za sobą kapitalny mecz z Norwich, w którym na swoim koncie zapisał trafienie i dwie asysty. Teraz w derbach Londynu zmierzy się z szykami defensywnymi West Hamu.