2 stycznia miał odbyć się mecz Southampton – Newcastle. Spotkanie to zostało przełożone, o czym poinformowała Premier League.

Premier League przełożyła w grudniu już 18 meczów

Najnowsze spotkanie, które nie odbędzie się w pierwotnym terminie to Southampton – Newcastle

Powodem są liczne urazy i pozytywne przypadki koronawirusa w ekipie Newcastle

Newcastle znów nie zagra

Piłkarze Newcastle zakończyli 2021 rok w strefie spadkowej tabeli Premier League. Sroki rozegrały w tym sezonie 19 meczów, ale wygrały zaledwie jeden. Na swoim koncie mają tylko 11 punktów. Wobec tego na St. James’ Park muszą martwić się o pozostanie w angielskiej elicie.

Eddie Howe miał nadzieję, że jego zespół przełamie się w miniony czwartek na Goodison Park. Wyjazd do Liverpoolu został jednak odwołany, ponieważ drużyna nie miała wymaganej liczby piłkarzy do gry (minimum 13 zawodników, tym jeden bramkarz).

Sytuacja w Newcastle wciąż się nie poprawiła. W drużynie są piłkarze z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa w organizmie. Ponadto wielu graczy leczy kontuzję. Na listę niedostępnych po ostatniej potyczce z Manchesterem United dołączyli: Ryan Fraser, Callum Wilson, Allan Saint-Maximin (kontuzje) oraz zawieszony za nadmiar żółtych kartek Javier Manquillo.

Newcastle zwróciło się do Premier League z prośbą, aby mecz z Southampton również został rozegrany w innym terminie. Liga pozytywnie rozpatrzyła ten wniosek. To drugie przełożone starcie w 21. kolejce. Wcześniej poinformowano, że w planowanym terminie nie dojdzie do potyczki Leicester – Norwich.

