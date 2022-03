Fantasy Premier League: Obrońcy Chelsea to dobry wybór

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Antonio Rudiger (Chelsea)

Podwójna kolejka kusi, prawda? DGW w Fantasy Premier League często odbiera nam zdolność logicznego myślenia. Dwa mecze kierują nasz umysł na zaskakujące i często także niepożądane tory. No ale przecież wybór obrońców Chelsea, która zmierzy się z Burnley i Norwich, nie może okazać się złym pomysłem? Nie może, prawda?

Osiem drużyn ma przed sobą podwójną kolejkę. Pod dwa mecze rozegrają Norwich, Chelsea, Southampton, Newcastle, Wolves, Watford, Leeds i Aston Villa

Antonio Rudiger i Reece James – czy ta para zawojuje DGW28?

Kto na kapitana? James, Coutinho, a może Salah?

Bramkarze: Jose Sa, Edouard Mendy

Przed nami DGW, dlatego koncentrujemy się niemal wyłącznie na piłkarzach, którzy rozegrają dwa spotkania. A do takich należą zarówno Jose Sa, jak i Edouard Mendy. Portugalczyk, który stoi między słupkami Wolverhampton, zmierzy się z napastnikami Crystal Palace i Waftordu, natomiast Senegalczyk stanie naprzeciw Burnley i Norwich. Oba zestawienia prezentują się podobnie, to znaczy siła rażenia snajperów wspomnianych ekip jest zbliżona, czyli mocno przeciętna. Dlatego w kwestii wyboru golkipera bierzemy pod uwagę cenę i posiadanie. Jose Sa kosztuje 5,3 miliona, z kolei za Mendy’ego zapłacimy 6,1 mln. Posiadanie obu zawodników wynosi 11,9%.

A safe pair of hands? 🧤@GM_83 thinks the @wolves 'keeper is the way to go ahead of DGW28 #FPLPod | #FPL — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) March 4, 2022

Obrońcy: Antonio Rudiger, Reece James, Romain Saiss/Max Killman, Tino Livramento

Chelsea po wszystkich blankach na dobre wraca do gry. Dlatego znowu musimy wziąć pod uwagę defensorów The Blues, zwłaszcza że kalendarz prezentuje się niezwykle zachęcająco. Komu powinniśmy przyjrzeć się bliżej? Bez wątpienia Antonio Rudigerowi i Reece’owi Jamesowi. Opcja 2×90 minut to Niemiec, natomiast opcja 2x”trudno stwierdzić ile, ale na pewno nie 90 minut” to Anglik. Zielony terminarz zachęca do zakupu obu zawodników, nawet wobec wątpliwości w kwestii czasu, jaki spędzi na murawie James. 6,1 miliona + 6,2 mln i duet ze Stamford Bridge jest nasz. Jeżeli szukamy tańszych zamienników, powinniśmy zainteresować się obrońcami Wolves. Romain Saiss to wydatek 5 milionów, a za Maxa Killmana zapłacimy zaledwie 4,6 mln. Jeszcze mniej wydamy na pozyskanie Tino Livramento. 4,4 miliona i gracz Southampton jest nasz. Świętych czekają starcia z Aston Villą i Newcastle.

Pomocnicy: Kai Havertz, Philippe Coutinho, Jacob Ramsey, Ryan Fraser

Podwójna kolejka kusi. Jednak czy aż tak bardzo, by sięgać po zawodników z drugiej linii Chelsea? Jest ryzyko, jest zabawa, dlatego proponujemy Kaia Havertza. Reprezentant Niemiec miewa przebłyski geniuszu, więc może teraz? Defensywy Burnley i Norwich nie są wyjątkowo szczelne, a Havertz może zagrać nawet na środku ataku. 7,8 miliona i 22-latek jest nasz. Większości najprawdopodobniej skusi się na jednego z pomocników Aston Villi, a niektórzy sięgną nawet po duet z Birmingham, czyli Philippe Coutinho i Jacoba Ramseya. Za Brazylijczyka zapłacimy 7,8 mln, z kolei Anglik to wydatek zaledwie 4,8 mln. Szukamy różnic? Ryana Frasera (5,3 mln) z Newcastle posiada zaledwie 1% menedżerów Fantasy Premier League. Sroki zagrają z Brighton i Southampton.

✨ 2 goals

🤝 2 assists

2️⃣4️⃣ points



Philippe Coutinho's excellent #FPL home form makes him a @budfootball King to Watch for Double Gameweek 28 👑



➡️ https://t.co/aFUSSArlEu pic.twitter.com/JZ6rDuoJlr — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) March 2, 2022

Napastnicy: Ollie Watkins, Raul Jimenez, Che Adams/Armando Broja

Ollie Watkins zdołał się przełamać, dlatego znowu musimy wziąć go pod uwagę. Aston Villa zmierzy się z Southampton i Leeds. 7,5 miliona, 10,9% posiadania i dołączamy do fanów talentu napastnika AV. Raul Jimenez (7,5 mln – 12,5 %) zaliczył trzy blanki z rzędu, ale to i tak nie sprawia, że nagle z niego zrezygnujemy. Przed snajperem Wilków mecze z Palace, Watfordem, a w przyszłości także z Evertonem i Leeds – wszystko świeci się na zielono. Część z nas zapewne sięgnie po jednego z ofensywnych piłkarzy Southampton. Niektórzy wybiorą Armando Broję, inni zatrudnią Che Adamsa. Na korzyść Albańczyka przemawia niższa cena (5,5 mln do 7 mln), z kolei mniejsze posiadanie ma Anglik (8% do 15,3%).