Fabiański nadal bez nowej umowy. Francuski bramkarz na celowniku Młotów

West Ham United w obecnych rozgrywkach niespodziewanie rywalizuje o jedno z miejsc premiowanych występami w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Nie wiadomo jednak, czy w jego barwach w następnych rozgrywkach zobaczymy Łukasza Fabiańskiego. Przedstawiciele Młotów rozglądają się już także za jego następcą.

West Ham bez porozumienia z Fabiańskim

Prowadzony przez Davida Moyesa West Ham United jest jedną z rewelacji obecnego sezonu. Aktualnie Młoty zajmują szóste miejsce w tabeli, ale mają zaledwie dwa punkty straty do czwartej Chelsea i jedno spotkanie więcej do rozegrania. Faworytami do zajęcia miejsc premiowanych występami w europejskich pucharach są inne zespoły, ale piłkarze West Hamu z pewnością zrobią wszystko, aby wykorzystać swoją szansę.

Pewnym punktem Młotów od początku sezonu 2018/19 jest Łukasz Fabiański, który do londyńskiego klubu przeniósł się wówczas za osiem milionów euro ze Swansea City. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 89 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W obecnym sezonie opuścił tylko ligowe mecze.

Obecna umowa 35-letniego reprezentanta Polski obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Jak informuje serwis Football Insider obie strony prowadziły już rozmowy na temat jego przedłużenia, ale do tej pory nie udało im się dojść do porozumienia. Obie strony są przekonane, że uda się je osiągnąć, ale West Ham jednocześnie rozgląda się za innymi bramkarzami.

Francuz na celowniku West Hamu

Na celowniku londyńskiego klubu miał się znaleźć Illans Meslier, który od sierpnia 2019 roku z powodzeniem broni barw Leeds United. Do drużyny prowadzonej przez Marcelo Bielsę trafił, początkowo na zasadzie wypożyczenia, a następnie definitywnego transferu z francuskiego FC Lorient.

Menedżer Francuza Xavier Fleury przyznał, że jego klient, którego umowa z Leeds obowiązuje jeszcze przez dwa lata, cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony innych klubów.

West Ham United przygotowuje się obecnie do poniedziałkowego spotkania 27. kolejki Premier League, w którym zmierzy się u siebie właśnie z Leeds.



