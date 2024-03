Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag zabrał głos ws. plotek na temat innych trenerów łączonych z Czerwonymi Diabłami

Manchester United rozważa zmianę szkoleniowca po sezonie

Holender pracuje na Old Trafford od sezonu 2022/2023

Erik ten Hag nie zwraca uwagi na plotki dot. jego posady

Erik ten Hag przychodząc do Manchesteru United, miał za zadanie, odmienić obliczę drużyny, która w ostatnich latach regularnie zawodziła. Choć pierwszy sezon 54-latka na Old Trafford mógł dać nadzieje na lepszą przyszłość, tak obecna kampania brutalnie zweryfikowała zarówno trenera, jak i sam klub.

Czerwone Diabły nie tylko zaliczyły ogromną wpadkę w Lidze Mistrzów, gdzie odpadli już na etapie fazy grupowej. Również ich postawa w Premier League pozostawia wiele do życzenia. Obecna pozycja w tabeli, czyli 6. miejsce ze stratą dziewięciu punktów do TOP4 nie zadowala ani fanów, ani właścicieli. Stąd w mediach coraz częściej pojawiają się plotki łączące innych menadżerów z Manchesterem United. Holender odniósł się do nich podczas ostatniej konferencji prasowej.

– Gdy byłem w Ajaxie było podobnie. Kiedy pracujesz w czołowym klubie przyzwyczajasz się do tego – powiedział Erik ten Hag cytowany przez Fabrizio Romano.

– Zawodników to nie interesuje. Mnie również to nie obchodzi. Jesteśmy razem na tej łodzi i wiemy, że musimy się odpowiednio prezentować i osiągać odpowiednie wyniki – dodał trener Manchesteru United.

Przed Czerwonymi Diabłami bardzo trudny terminarz. W najbliższym czasie podopieczni ten Haga zmierzą się w Premier League z Brentford, Chelsea oraz Liverpoolem.