Erik ten Hag rozumie decyzję Kloppa o odejściu

Manchester United w niedzielę zmierzy się w Pucharze Anglii z Newport. Przed tym spotkaniem w konferencji prasowej udział wziął szkoleniowiec Czerwonych Diabłów – Erik ten Hag. Holender został zapytany przez obecnych na sali konferencyjnej dziennikarzy, co sądzi na temat decyzji, którą podjął Jurgen Klopp. 53-latek powiedział, że rozumie powody, jakie kierowały Niemcem, a także pogratulował mu fantastycznej pracy w Liverpoolu.

– To nie jest dobra wiadomość dla Premier League. Miał swoją erę w Liverpoolu, gdzie zbudował klub i przywrócił go na szczyt. Wykonał fantastyczną pracę i należą mu się za to gratulację – powiedział Erik ten Hag na konferencji prasowej.

– Rozumiem to. Dziewięć lat to bardzo długi czas. Przez ten okres budował i osiągał wyznaczone cele, ale również miewał trudniejsze momenty. Premier League w połączeniu z grą w europejskich pucharach to intensywne rozgrywki. Więc rozumiem, że po dziewięciu latach może nie mieć wystarczająco energii – mówił Holender.

Erik ten Hag oraz Jurgen Klopp na boiskach Premier League rywalizowali trzykrotnie. Bilans jest bardzo równy, ponieważ odnieśli po jednym zwycięstwie, a w ostatnim spotkaniu padł bezbramkowy remis.