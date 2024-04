Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Już w niedzielę odbędzie się hit Premier League pomiędzy Manchester United a Liverpoolem

Przed meczem Erik ten Hag wystosował apel do kibiców jego drużyny

Holender prosi fanów “Czerwonych Diabłów” o kulturalny doping

Erik ten Hag: Trzeba cieszyć się w odpowiedni sposób

Już w tę niedzielę oczy większości fanów z całego świata będzie zwrócone na Old Trafford. Właśnie na tym obiekcie dojdzie do spotkania Manchesteru United z Liverpoolem, który nazywany jest Bitwą o Anglię. Rywalizacje tych dwóch drużyn przynoszą mnóstwo emocji, czego nie tak dawno byliśmy świadkami. W FA Cup bowiem “Czerwone Diabły” po szalonym spotkaniu z dogrywką pokonały zespół Jurgena Kloppa 4:3.

Przed tym spotkaniem Erik ten Hag postanowił wystosować apel do kibiców Manchesteru United. Holenderski szkoleniowiec na łamach “United Review” poprosił fanów “Czerwonych Diabłów” o kulturalny doping.

– Atmosfera, którą nasi kibice stworzyli w pucharowym meczu z Liverpoolem, była niesamowita. Jeśli będziemy w stanie powtórzyć ten poziom decybeli na Old Trafford, to widzieliście, że może to być naszą pozytywną siłą i jaki może to mieć wpływ na naszych piłkarzy – powiedział Erik ten Hag cytowany przez portal “DevilPage”.

– Wspominając o tym, moim obowiązkiem jest przypomnienie każdemu kibicowi, który będzie miał szczęście być na tym meczu, że trzeba się z niego cieszyć w odpowiedni sposób. Nie może to być wymówka do obrażania kibiców rywala i odnoszenia się do Hillsborough, Heysel lub jakiejkolwiek innej tragedii. Mecze Manchesteru United z Liverpoolem to jedna z największych sportowych rywalizacji i to z wielu właściwych powodów. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie tego, aby tak zostało – podkreślił.

– Bez względu na to, czy kluby spotykają się na Old Trafford, czy na Anfield, to wszyscy kibice muszą koncentrować się wyłącznie na wspieraniu drużyny. Ja oraz Juergen wierzymy, że możemy na to liczyć w niedzielę – dodał.

Sprawdź także: Klarowny plan Jadona Sancho. Wszystko zależy od Borussii Dortmund