Gracze Southampton FC zremisowali z Brighton&Hove Albion 1:1. Jan Bednarek nie zagrał w szeregach gospodarzy z powodu kontuzji. Jakub Moder (Brighton) pojawił się na placu gry w 78. minucie i asystował przy bramce wyrównującej. Mewy czekają na kolejne zwycięstwo już od końcówki września. W innym spotkaniu tej kolejki triumfowali gracze Newcastle United, którzy pokonali Burnley FC 1:0. Dla Srok to… pierwsza wygrana w tej kampanii.

W dwóch popołudniowych spotkaniach Premier League zobaczyliśmy łącznie trzy gole

Jedyną bramkę dla Świętych w meczu z Mewami zdobył Armado Broja. Wyrównał w końcówce Neal Maupay

Sroki w końcu doczekały się pierwszego triumfu. Poza tym piłkarze Newcastle mają siedem remisów i tyle samo porażek

Udana końcówka Brighton, Newcastle lepsze na St. James’ Park

Święci wyszli na prowadzenie w 29. minucie. Wtedy to golkipera Mew pokonał strzałem z kilku metrów Armando Broja. W 78. minucie na boisko został wpuszczony Moder. W doliczonym czasie gry goście mieli rzut wolny. Polak najpierw uderzył w mur, ale udało mu się zagrać piłkę w pole karne Świętych. Tam czekał już Maupay, który pokonał bramkarza Southampton. Ostatecznie gospodarze zremisowali z Mewami 1:1.

W potyczce Newcastle United – Burnley FC na pierwszego gola czekaliśmy aż do 40. minuty. Wynik spotkania otworzył Callum Wilson. Jak się finalnie okazało, było to trafienie na wagę kompletu oczek dla Srok. To pierwsza wygrana Newcastle United. Gospodarze są na przedostatniej pozycji. W tym momencie tracą do bezpiecznej strefy trzy oczka.

Southampton – Brighton 1:1 (1:0)

Armando Broja (29′) – Neal Maupay (90+8′)

Newcastle – Burnley 1:0 (1:0)

Callum Wilson (40′)